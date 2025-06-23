Amanecer: El elenco, fecha de estreno, dónde verla y todo de la nueva novela de Fernando Colunga

El productor Juan Osorio tiene un nuevo proyecto entre manos. Se trata de Amanecer, una novela la audiencia espera con gran emoción, pues protagonizada por el galán Fernando Colunga y Livia Brito. Además, marca el regreso de Andrea Legarreta a las telenovelas.

PUBLICIDAD

¿De qué trata la novela Amanecer?

La historia nos lleva a un campo de fresas, donde se desatará un apasionado triángulo amoroso. Leonel (Fernando Colunga) es un hombre maduro, casado con Julia (Andrea Legarreta), pero se enamora perdidamente de la joven Alba (Livia Brito).

A lo largo de los capítulos de la telenovela, veremos florecer el romance entre los dos, así como las repercusiones de sus acciones en otros habitantes del pueblo.

Telenovela Amanecer Imagen TelevisaUnivision

¿Dónde puedo ver la telenovela Amancer?

La novela se estrenará en Univision el próximo 7 de julio. A partir de ese día, la podrás disfrutar de lunes a viernes en el horario 10P/9C.

Este es el elenco de la telenovela Amanecer

La novela Amanecer 2025 contará con talentos de primer nivel. Fernando Colunga dará vida a Leonel y Livia Brito compartirá el protagónico con el papel de Alba, mientras que Andrea Legarreta le dará vida a Julia, la esposa de Leonel.

El resto de los actores que se unen son María Rojo, Eric del Castillo, Blanca Guerra, Patricia Reyes Spíndola, Catherine Siachioque, Nicola Porcella, Daniel Elbittar, Julieta Egurrola, Humberto Elizondo, Tiago Correa, Iván Arana, Ernesto Laguardia, Concepción Márquez, Omar Fierro, Ana Belena, Salvador Sánchez, Emilio Osorio, Mia Fabri, Regina Ortíz de Pinedo, Valeria Santaella, Vanesa Restrepo, David Aguiar, Vanesa López y María Espinoza Stransky.

¿Dónde se grabó la novela Amanecer?

En la ficción, la historia se desarrolla en un campo de fresas; en la vida real, la producción de Juan Osorio se trasladó hasta el estado de Michoacán (en la zona occidental de México) para rodar la mayoría de sus escenas.