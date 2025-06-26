¿De qué trata Amanecer? La nueva novela de Fernando Colunga tendrá un emocionante triángulo amoroso

El próximo 7 de julio podremos disfrutar en Univision, en el horario 10P/9C, el estreno de Amanecer, la nueva telenovela que contará con Fernando Colunga y Livia Brito en los papeles principales.

¿Dónde se grabó la telenovela Amanacer?

Dicha producción fue grabada principalmente en el pintoresco pueblo de Tzintzuntzan, Michoacán, y aunque sus escenarios son impresionantes, lo que más despierta la curiosidad del público es conocer cuál será la historia central de la producción con la que Andrea Legarreta regresa al mundo de las telenovelas.

¿De qué se trata la novela Amanecer?

La telenovela gira en torno a Leonel Carranza (Fernando Colunga), un hombre que vive en Villa Escarlata y es propietario de la hacienda Montoro. Su rutina cambia por completo cuando su esposa (interpretada por Andrea Legarreta) y su mejor amigo desaparecen juntos, dejándolo lleno de ira y desilusión al punto de darlos por muertos, lo cual podría traerle graves consecuencias en el futuro.

Aunque intenta rehacer su vida, sufre una nueva tragedia: su hija Paulina pierde la vida en un incendio. Leonel jura vengarse, convencido de que no se trató de un accidente, sino de un acto provocado por la familia Palacios.

Imagen TelevisaUnivision



Para saciar su sed de revancha, obliga a Alba Palacios (Livia Brito) a casarse con él. Ella accede al matrimonio con tal de apoyar a sus padres, quienes atraviesan una fuerte crisis económica.

La novela Amanecer tendrá traiciones y un triángulo amoroso

Pronto, la joven se ve envuelta en una relación sin afecto y bajo las amenazas de Atocha (Ana Belena), la hermana de Leonel. Ella es una mujer despiadada y ambiciosa, que desea quedarse con la hacienda Montoro, sin importar las consecuencias.

A medida que Alba intenta ganarse el respeto de los habitantes de Villa Escarlata y de la finca, Leonel comienza a cuestionar su odio, pues ella parece todo menos culpable de la tragedia que marcó su vida.

La tensión aumenta con la llegada de Sebastián Peñalosa (Daniel Elbittar), un médico que, bajo el argumento de atender la salud de Leonel, comienza a acercarse a Alba con una fijación peligrosa creando un tríangulo romántico muy potente. Además, él guarda un misterio que podría cambiar el rumbo de la protagonista.

Imagen TelevisaUnivision



A lo largo de la trama, Leonel y Alba experimentarán una mezcla de dolor, deseo y confusión, que podría evolucionar en una conexión profunda, mientras que quienes los rodean intentarán alimentar el rencor entre ellos.

¿Dónde puedo ver la telenovela Amanecer?