amanecer
Amanecer

Amanecer contará con un reparto de primer nivel: Fernando Colunga y Livia Brito son los protagonistas

El reparto de la telenovela Amanecer se distingue por el gran talento de los actores que lo conforman: te contamos quiénes son.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez

El reparto de Amanecer nos erizará la piel con una historia de pasiones y traiciones. Y no es para menos, ya que la nueva telenovela de Juan Osorio cuenta con el talento de grandes estrellas de los melodramas.

El talentoso reparto de la novela Amanecer

Amanecer

Fernando Colunga estelariza esta telenovela con el papel de Leonel. Livia Brito será su coprotagonista, ella interpreta a Alba.

Telenovela Amanecer
Telenovela Amanecer
Imagen TelevisaUnivision

Andrea Legarreta es otro de los grandes nombres que conforman esta producción. La conductora le dará vida a Julia, personaje con el que regresa al mundo de las telenovelas.

Andrea Legarreta, conductora y actriz mexicana.
Andrea Legarreta, conductora y actriz mexicana.

Otros actores que completan el elenco de la novela Amanecer son:

  • María Rojo
  • Eric del Castillo
  • Blanca Guerra
  • Patricia Reyes Spíndola
  • Catherine Siachoque
  • Nicola Porcella
  • Daniel Elbittar
  • Julieta Egurrola
  • Humberto Elizondo
  • Tiago Correa
  • Iván Arana
  • Ernesto Laguardia
  • Concepción Márquez
  • Omar Fierro
  • Ana Belena
  • Salvador Sánchez
  • Emilio Osorio
  • Mia Fabri
  • Regina Ortiz de Pinedo
  • Valeria Santaella
  • Vanesa Restrepo
  • David Aguilar
  • María Espinoza Stransky

¿Dónde y cuándo ver la novela Amanecer?

Amanecer se estrena el próximo 7 de julio por la señal de Univision, en el horario 10P/9C.

