Amanecer contará con un reparto de primer nivel: Fernando Colunga y Livia Brito son los protagonistas

El reparto de Amanecer nos erizará la piel con una historia de pasiones y traiciones. Y no es para menos, ya que la nueva telenovela de Juan Osorio cuenta con el talento de grandes estrellas de los melodramas.

El talentoso reparto de la novela Amanecer

Fernando Colunga estelariza esta telenovela con el papel de Leonel. Livia Brito será su coprotagonista, ella interpreta a Alba.

Andrea Legarreta es otro de los grandes nombres que conforman esta producción. La conductora le dará vida a Julia, personaje con el que regresa al mundo de las telenovelas.

Otros actores que completan el elenco de la novela Amanecer son:

María Rojo

Eric del Castillo

Blanca Guerra

Patricia Reyes Spíndola

Catherine Siachoque

Nicola Porcella

Daniel Elbittar

Julieta Egurrola

Humberto Elizondo

Tiago Correa

Iván Arana

Ernesto Laguardia

Concepción Márquez

Omar Fierro

Ana Belena

Salvador Sánchez

Emilio Osorio

Mia Fabri

Regina Ortiz de Pinedo

Valeria Santaella

Vanesa Restrepo

David Aguilar

María Espinoza Stransky

¿Dónde y cuándo ver la novela Amanecer?