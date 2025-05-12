¿En qué playa se grabó A.Mar? Este es el pequeño pueblo pesquero donde se realizó la telenovela

La nueva novela A.Mar no sólo ha causado gran expectativa por su talentoso elenco y los personajes que interpretan, también por el encantador escenario donde se desarrolla también ha tomado protagonismo.

¿Dónde se grabó la telenovela A.Mar?

La Peñita de Jaltemba, un pequeño pueblo pesquero en el estado de Nayarit, México, fue el escenario perfecto para que los personajes de Eva Cedeño y David Zepeda (Estrella y Fabián) nos hicieron sentir como si estuviéramos dentro de la historia.

Pero la elección de Peñita de Jaltemba como locación no fue casualidad. Este encantador pueblo costero, con sus playas y ambiente tradicional, aporta una atmósfera única que enriquece la trama de la telenovela. Las escenas grabadas en el mar, los mercados locales y las casas de pescadores refuerzan lo realista y emocional de la historia.

¿Cómo se sintieron los actores de A.Mar en la hermosa locación?

Eva Cedeño y David Zepeda aseguraron que grabar esta novela fue una de las experiencias más increíbles que han vivido en su carrera, pues el cariño de la gente de Peñita de Jaltemba se hizo presente mientras filmaban. Ambos coincidieron en que grabar en este encantador pueblo costero de Nayarit no solo les permitió conectar con la historia de sus personajes, también con la calidez de su gente.

Uno de los retos más curiosos que enfrentaron fue grabar varias escenas en altamar. Eva confesó que tuvo que controlar los mareos durante las jornadas de filmación en lancha, pero al final lo logró con gran profesionalismo. ‘’Empecé a devolver el estómago, no podía ni siquiera voltear hacia arriba, como respirar y demás, pero tuve grandes compañeros’’, compartió Eva Cedeño.

A.mar

La experiencia no solo fortaleció su compromiso con la historia, también su admiración por la vida de los pescadores, que es el corazón de la trama.

¿De qué trata la telenovela A.Mar, donde el amor teje sus redes?

A.Mar gira en torno a Estrella Contreras, interpretada por Eva Cedeño, una mujer que es madre soltera y, tras la muerte de su padre, regresa a su pueblo natal con la esperanza de reconstruir su vida y ofrecerle un mejor futuro a su hija. Allí conoce a Fabián Bravo, interpretado por David Zepeda, un pescador viudo quien también tiene una hija, pero él se encuentra luchando por recuperar su custodia.

El romance entre Estrella y Fabián florece entre redes de pesca, atardeceres frente al mar y una comunidad que, aunque cálida, también está llena de secretos, rivalidades y desafíos.

A.Mar no solo es una historia de amor, también un homenaje a la resiliencia de las mujeres, la importancia de la familia y la lucha por los sueños.

Con una gran producción, actuaciones conmovedoras y una ambientación que enamora, esta telenovela promete entretejer todo tipo de emociones en cada capítulo.

Elenco A.mar Imagen @nachosadaproduccion

¿Quiénes son los actores de A.Mar?

Además de David Zepeda y Eva Cedeño, el elenco de A.Mar, donde el amor teje sus redes está conformado por reconocidos actores como Pedro Moreno, Laura Carmine, Víctor González, Sergio Reynoso, Ana Martín, Sofía Olea, entre muchos otros.