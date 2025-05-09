A.Mar, donde el amor teje sus redes: ¿Cuándo se estrena y de qué trata la nueva telenovela?

¿De qué trata la telenovela A.Mar, donde el amor teje sus redes?

PUBLICIDAD

Tras la muerte de su padre Ulises, Estrella regresa a su tierra natal para enfrentarse a su pasado, pues algunos momentos los tenía bloqueados por ser muy dolorosos. Lo que no sabe es que en ese lugar también la está esperando el amor.

Por otro lado tenemos a Fabián Bravo, quien es pescador. También es un padre viudo que se esfuerza por recuperar la custodia y el cariño de su hija Yazmín, la cual vive con su abuela materna, luego de que su mamá falleciera en un accidente. La abuela culpa a Fabián de esa muerte.

Estrella y Fabián tendrán que luchar contra viento y marea para consolidar su amor, pues Sergio, junto con Erika Méndez (ex novia de Fabián) harán hasta lo imposible por evitar que estén juntos.

Disfruta del regreso de David Zepeda y Eva Cedeño a las novelas de Univision Imagen TelevisaUnivision

El elenco y los personajes de la telenovela A.Mar

Eva Cedeño es Estrella Contreras Lara

Los problemas de Estrella comenzaron cuando conoció a Sergio, un joven rico que la conquistó por diversión y del cual quedó embarazada.

Cuando él se enteró, le ofreció dinero para abortar, pero ella decidió huir y criar sola a su hija Azul. Cada día se esfuerza por darle la mejor vida que puede.

Estrella es fuerte, decidida y dispuesta a todo por proteger a su hija Imagen TelevisaUnivision

David Zepeda es Fabián Bravo Jiménez

Para Fabián, la pesca fue un oficio que siempre estuvo en su vida. Su padre trabajó por años en barcos de carga, por lo que el mar es parte de su día a día.

Él tuvo la oportunidad de estudiar Ingeniería en procesos, gracias a lo cual consiguió un buen trabajo y pudo formar una familia junto a Laura. Sin embargo, una tragedia le arrebató lo que más amaba, pues Laura falleció en un accidente automovilístico, aunque afortunadamente su hija Yazmín sobrevivió.

PUBLICIDAD

Pero los problemas no terminaron ahí, pues desafortunadamente Gertrudis, madre de Laura, culpó a Fabián de la muerte de su hija y consiguió quitarle la custodia de su pequeña. Desde entonces, esta abuela rencorosa se ha encargado de envenenarla y ponerla en su contra. Fabián no descansará hasta recuperar el cariño de su hija.

Ingeniero y pescador, vive marcado por la pérdida de su esposa Laura Imagen TelevisaUnivision

Víctor González es Sergio Falcón Tagle

Es el clásico 'junior' que solo se preocupa por él mismo y no tiene obligaciones. Con la ventaja de haber nacido en cuna de oro, estudió Negocios Internacionales, lo que le dio oportunidad de viajar por todo el mundo.

Un día, Sergio conoce a una mesera que se propone conquistar por diversión, se trata de Estrella. Durante su noviazgo ella queda embarazada y él, para salir del problema, le da un cheque para que aborte, pero ella desaparece de su vida ese mismo día.

Después de que Estrella se esfuma, él decide rehacer su vida junto a Beatriz, una chica de su mismo estrato social.

Un junior acostumbrado a salirse con la suya y que marcó la vida de Estrella para siempre Imagen TelevisaUnivision

Laura Carmine es Erika Méndez García

Conoce a Estrella desde adolescentes y siempre ha envidiado la armonía que ésta disfrutaba en su hogar. Por el contrario, ella creció rodeada de pleitos de borrachos, ya que su mamá puso una cantina en su casa.

Ericka y Fabián se hacen novios, pero la relación no funciona. Ella se obsesionará con su ex justo antes de que Estrella regrese al pueblo, por lo que su relación de supuestas amigas será muy complicada.

Rencorosa y obsesionada con Fabián, ve en el regreso de Estrella una amenaza. Imagen TelevisaUnivision

¿Cuándo se estrena la novela A.Mar en Univision?

No te pierdas el gran estreno de A.Mar este 19 de mayo a las 8p/7c por Univision y déjate envolver por una historia de amor, pasión y esperanza. El amor verdadero siempre encuentra el camino… incluso entre la tormenta.