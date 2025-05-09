Quién es quién en A.Mar, donde el amor teje sus redes: Los personajes y el elenco de la telenovela

¿Cuándo se estrena y dónde ver la novela A.Mar?

El gran estreno de la telenovela A.Mar es este lunes 19 de mayo, a las 8p/7c por Univision.

¿De qué trata la telenovela A.Mar, donde el amor teje sus redes?

Luego de que su padre fallece, Estrella regresa al pueblo que la vio nacer para enfrentarse a los oscuros episodios de su pasado.

Pero ella no es la única que está pasando por momentos difíciles. Fabián Bravo es viudo debido a que su esposa Laura falleció en un accidente. Además, perdió la custodia de su hija Yazmín por culpa de su suegra (quien lo culpa de la muerte de su hija), por lo que ahora lucha para recuperar a su pequeña.

Estrella y Fabián tendrán que luchar contra viento y marea para consolidar su amor, pues Sergio, junto con Erika Méndez (ex novia de Fabián) harán hasta lo imposible por evitar que estén juntos.

¿Quiénes son los actores de A.Mar y qué personajes interpretan?

Eva Cedeño es Estrella Contreras Lara

Estrella queda embarazada de Sergio, quien es un 'junior' que sólo la conquistó por diversión. Cuando se entera del embarazo, le da un cheque para que aborte, pero ella decide irse y criar sola a su hija Azul.

Estrella no se imagina como cambiará su destino en A.Mar Imagen TelevisaUnivision

David Zepeda es Fabián Bravo Jiménez

Fabián está familiarizado con la pesca y el mar desde pequeño, pues su padre trabajó en barcos pesqueros. Él estudió Ingeniería en procesos y más tarde formó una familia junto a Laura, pero desgraciadamente ella falleció en un accidente. Gertrudis, su madre, le quitó la custodia de su hija Yazmín, pues culpa a Fabián de dicho accidente.

Fabián será un hombre marcado por su pasado en A.Mar Imagen TelevisaUnivision

Víctor González es Sergio Falcón

Nació en 'cuna de oro', por lo que no tiene obligaciones y solo se dedica a disfrutar su vida. Conoció a Estrella cuando era mesera y la enamoró por diversión. Esto derivó en un embarazo no planeado, así que le ofreció dinero para que abortara.

Al enterarse de que Estrella se había ido, siguió con su vida e inició una relación con Beatriz, una mujer de su mismo nivel social.

Sergio Falcón será un junior que le arruinará la vida a Estrella - A.Mar Imagen TelevisaUnivision

Laura Carmine es Erika Méndez

Aunque era amiga de Estrella en la adolescencia, siempre la envidió por tener un hogar estable, a diferencia de ella que creció rodeada de ebrios, ya que su mamá puso una cantina en su casa.

Ericka fue novia de Fabián, pero la relación no funcionó, y ahora se empeñará en alejarlo de Estrella.

Erika Méndez será la enemiga de Estrella disfrazada de ´amiga´- A.Mar Imagen TelevisaUnivision

Pedro Moreno es Gabriel Arenas

Es el gran amigo y confidente de Fabián, además de ser novio de Brisa, una de las hermanas de Estrella. Su espíritu solidario lo convertirá en el apoyo de todos lo que lo rodean.

Gabriel Arenas será el gran amigo y confidente de Fabián - A.Mar Imagen TelevisaUnivision

Juan Carlos Barreto es Ulises Contreras

Es el papá de Estrella, Brisa y Perla. Para él, lo más importante es su familia y se esfuerza por sacarla adelante. Quiere darles una mejor vida, así que pide un préstamo para poder abrir un restaurante, pero lamentablemente las cosas no le saldrán como espera.

Gabriel Arenas será un padre y abuelo amoroso - A.Mar Imagen TelevisaUnivision

Ana Martín es Mercedes Lara

Es la madre de Estrella, Brisa y Perla. Es originaria de un pueblo pesquero, donde conoció a su esposo Ulises. Su carácter es fuerte y siempre ha trabajado, lo que la hace mantenerse fiel a su personalidad independiente.

Mercedes es la mamá de Estrella, Brisa y Perla - A.Mar Imagen TelevisaUnivision

Camille Mina es Azul

Ella es la hija de Estrella y su gran motor de vida. Además, es el más grande tesoro para su abuela Mercedes y sus tías Brisa y Perla.

La pequeña Azul será el motor de Estrella - A.Mar Imagen TelevisaUnivision

Sergio Reynoso es Gonzalo Bravo

Es el padre de Fabián y gran protector de su nieta Yazmín. Es un hombre que se mantiene atractivo, a pesar de su edad, y que todavía se deja llevar un poco por su espíritu rebelde.

Gonzalo es un padre y abuelo amoroso - A.Mar Imagen TelevisaUnivision

Karla Gaytán es Yazmín Bravo

Se trata de la hija de Fabián, quien es arrebatada del lado de su padre por su abuela materna, Gertrudis. Ella se ha encargado de envenenarla y ponerla en contra de su papá.

Yamín ha crecido llena de rencor hacia su padre - A.Mar Imagen TelevisaUnivision

Gaby Mellado es Brisa Contreras

Es la segunda hija de Mercedes y Ulises, hermana de Estrella y Perla. Al ser la consentida por su padre, es un poco caprichosa y su personalidad impulsiva la llevará a situaciones difíciles.

Brisa Contreras es la hermana consentida de Estrella - A.Mar Imagen TelevisaUnivision

Diana Haro es Perla Contreras

Es la hermana menor de Estrella. Tiene una personalidad fuerte y se mantiene en gran forma debido a que su trabajo es muy demandante físicamente: arregla refrigeradores.

Fue víctima de abuso hace tiempo, lo que la volvió tímida y no le gusta mostrarse ante los demás.