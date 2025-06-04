Las guapas y talentosas actrices de A.Mar: ellas son las protagonistas femeninas de la telenovela

El reparto de A.Mar ha sorprendido por el gran talento que reúne. Especialmente, destaca el poder femenino dentro de la telenovela, pues sus actrices forman una mezcla exacta entre la frescura y la experiencia.

Sofía Olea Levet es Marina en A.Mar

Sofía Olea Levet es la actriz encargada de dar vida a Marina en A.Mar, donde el amor teje sus redes. Ella es la ‘sirena’ que rescata del mar el personaje de Gabriel, interpretado por Pedro Moreno.

Marina oculta un trágico pasado, el cual poco a poco superará gracias al apoyo de Gabriel (aunque esto le provoque a él conflictos con su novia, Brisa).

Sofía Olea Levet es una cantante y actriz originaria de la Ciudad de México. Estudió actuación en 2012 en el CEA, el Centro de Educación Artística de Televisa.

Esta formación le ha permitido aparecer en exitosas producciones como A que no me dejas, El amor no tiene receta, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe. A.Mar es el proyecto más grande en el que Sofía Olea Levet ha participado hasta el momento.

Marina en 'A Mar' Imagen Instagram @sofiaolealevet / @amartelenovela

Karla Gaytán es Yazmín en A.Mar, donde el amor teje sus redes

Con solo 18 años, Karla Gaytán está conquistando al público y ahora lo hace en la piel de Yazmín, la hija del personaje de David Zepeda, Fabián. En A.Mar, Yazmín es separada de su padre por su abuela materna, por lo que deberán reconstruir su relación poco a poco.

Además de ser conocida como la sobrina de Biby Gaytán, Karla está construyendo su propio camino en las telenovelas. Además de su actuación en A.Mar , ha formado parte de otras importantes producciones como Si nos dejan, La Madrastra, El amor invencible y Sin miedo a la verdad.

Karla Gaytan. Imagen Instagram: @karlagaytanp.

A.Mar: Diana Haro es Perla Contreras

En A.Mar Diana Haro da vida a Perla Contreras, la hermana menor de Estrella (el personaje interpretado por Eva Cedeño). Perla es una chica tímida, pero con una personalidad fuerte y trabaja arreglando refrigeradores. Desafortunadamente, también debe lidiar con los dolorosos sentimientos que le dejó el haber vivido un abuso.

Diana Haro tiene 24 años y anteriormente formó parte de otras telenovelas como Mi camino es amarte, El Gallo de Oro y ¿Qué le pasa a mi familia?

Diana Haro Imagen Instagram/Diana Haro

Eva Cedeño interpreta a Estrella, la protagonista de A.Mar

La protagonista de A.Mar es Eva Cedeño, quien lidera este proyecto en el papel de Estrella. Ella es una madre soltera que se ve en la necesidad de regresar a su pueblo natal para apoyar a su familia, luego de la inesperada muerte de su padre.

Con este personaje Eva Cedeño busca inspirar a las mujeres, pues Estrella es resiliente y está empeñada en salir adelante ante las adversidades que se le presentan.

Con A.Mar, donde el amor teje sus redes, Eva Cedeño celebra 10 años de su carrera como actriz, en los cuales ha acumulado diversos protagónicos en telenovelas como Te Doy la Vida, Mi Querida Herencia y Amor Dividido.

Ana Martín es Mercedes en la telenovela A.Mar

En A.Mar, Ana Martín da vida a Mercedes, la mamá de las hermanas principales, Brisa, Estrella y Perla. Es una mujer fuerte y trabajadora, quien no teme hacer lo que sea para proteger el bienestar de su familia.

Con una trayectoria de 60 años, Ana Martín aporta su experiencia actoral al elenco de A.Mar, pues ha participado en un decenas de producciones, siendo esta la más reciente.

Ana Martín Imagen Mezcalent / Instagram Ana Martín

A.Mar: Gaby Mellado es Brisa Contreras



Para completar el trío de hermanas principales de A.Mar, donde el amor teje sus redes, se encuentra Gaby Mellado en el papel de Brisa. Junto a Estrella y Perla, Brisa complementa a la familia Contreras. Ella es una joven impulsiva y un tanto caprichosa.

Gaby Mellado ha formado parte de otras importantes producciones, como Corazón Indomable, Lo Imperdonable, y La Desalmada.