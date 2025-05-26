A.Mar: ¿Cuántos capítulos tiene la telenovela donde el amor teje sus redes?

La telenovela A.Mar, donde el amor teje sus redes es una producción mexicana que se estrenó el pasado 19 de mayo a las 8p/7c, por Univision.

¿Cuántos capítulos tiene la telenovela A.Mar?

La novela, protagonizada por David Zepeda y Eva Cedeño, contará con un total de 90 capítulos y desde el inicio te atrapará con la trama, además de sus bellos paisajes en La Peñita en el estado de Nayarit, México.

¿De qué trata la telenovela A.Mar, donde el amor teje sus redes?

La historia de A.Mar gira en torno a Estrella Contreras, una mujer que regresa a su pueblo natal junto a su hija y llega así a un pequeño y pintoresco pueblo pesquero llamado La Peñita en el estado de Nayarit, tras la muerte de su padre.

Su regreso no solo implica enfrentar los recuerdos de una época fuerte en su vida, sino también asumir la responsabilidad de sacar adelante a su familia en un entorno dominado por hombres y tradiciones con las que ella llega a romper por completo.

En medio de este proceso, Estrella conoce a Fabián Bravo, un pescador viudo y padre de familia, interpretado por David Zepeda. Entre ambos surge una conexión profunda que ninguno planeaba al llegar al pueblo y se convierte en una historia de amor marcada por desafíos, prejuicios y conflictos familiares.

La relación entre Estrella y Fabián se ve amenazada por intereses económicos, rivalidades del pasado y las dificultades propias de la vida en el mar.

A.mar

Además de que tiene que enfrentarse con el regreso del padre de su hija, Sergio Falcón, interpretado por Víctor González, quien es un hombre que parece no tener sentimientos cuando se trata de una relación sentimental y es egoísta, pero eso cambia un poco cuando quiere tener un acercamiento con la hija que tuvo con Estrella.

Uno de los temas principales de la trama es la lucha de Estrella por abrirse paso en un mundo tradicionalmente masculino, enfrentando no solo los prejuicios de la comunidad pesquera, sino también los obstáculos que le impone su propia familia.

Aunque le cuesta un poco, el personaje de Estrella se va transformando y se convierte en un símbolo de fortaleza, resiliencia y empoderamiento femenino.

¿Qué actores integran el elenco de la telenovela A.Mar?

A.Mar cuenta con un elenco de primer nivel. Cada uno de los personajes explora diferentes temas como el duelo, la maternidad, la redención y la importancia de la comunidad.

La telenovela fue producida por Ignacio Sada Madero, con dirección de Isaías Gómez May y Alejandro Gamboa. Además de los protagonistas, el elenco incluye a Pedro Moreno, Laura Carmine, Víctor González, Sergio Reynoso y Ana Martín, entre otros.

La ambientación en un pueblo costero le da un toque visual único, con paisajes que refuerzan la temática de la telenovela.

