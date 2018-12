Rastrean brote de E. coli en lechuga hasta granja de California

“La granja Adams Bros. Farms está cooperando con la FDA en la investigación y podemos confirmar que la compañía no ha empaquetado lechuga romana desde el pasado 20 de noviembre”, señalaron las autoridades de Salud.

¿Qué lechuga se puede consumir?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que por el momento no existe motivo para que las personas dejen de consumir lechuga romana en los condados de San Luis Obispo, Santa Cruz, Monterey y Ventura, en California, siempre y cuanto haya sido cosechada después del 23 de noviembre.

Si los consumidores, compradores y cadenas de alimentos no pueden confirmar que la lechuga romana que utilizan en sus productos proviene de una fuente no contaminada, el CDC los urge a no comprar estos alimentos, y si ya lo hicieron, la recomendación es tirarla de inmediato o que la regresen al establecimiento donde fue adquirida.