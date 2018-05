"No oí que le gritaran detente. Simplemente se oyó el balazo": testigo de la muerte de inmigrante abatida por un agente fronterizo

No se conoce aún ningún detalle de la joven inmigrante indocumentada que el miércoles falleció luego de recibir un disparo a manos de un agente fronterizo en Texas. Las autoridades están investigando lo sucedido, pero no se ha filtrado ningún detalle.

Por ahora, tan solo se conoce el testimonio de Marta Martínez, la mujer que con su teléfono comenzó a grabar a los oficiales de inmigración tras escuchar un tiro. Martínez estaba preparándose para salir a un evento con su hijo cuando escuchó un disparo. La testigo explicó a Univision Noticias que increpó al agente que mató a la inmigrante al darse cuenta de lo que había pasado.

"¿Por qué le tiró a la muchacha? La mataste. Mató a la muchacha. Ahí está, la muchacha está muerta", se escucha en la grabación que muestra los momentos posteriores de que muriera la indocumentada en un terrero vacío tras su casa, situada en Rio Bravo, un pequeño pueblo al sureste de Laredo, justo en la frontera con México.



"Salgo hacia afuera. Oigo que gritan de un lado, oigo que gritan del otro lado. Escucho a un oficial que dice: 'Esto es lo que pasa. Ya viste. Mira lo que pasó'", dijo Martínez recordando los momentos confusos que se vivieron tras el disparo.

Según su relato, ella se acercó al lugar donde se encontraba la inmigrante. Al llegar comprendió que la indocumentada había perdido la vida a manos de uno de los oficales. " La voltean a la muchacha. Con la cara hacia arriba es cuando yo le miro el rostro lleno de sangre. Todo un lado estaba lleno de sangre", recordó.

" No se quejaba. Nada. Ahí la muchacha ya estaba…”, continuó. Martínez cree que la joven simplemente intentó esconderse para que no la encontraran. En su opinión, nunca le advirtieron que no se moviera y simplemente dispararon contra ella.

"Me dio mucho coraje porque es una muchacha. Está joven. No oí que le gritaran detente. Párate. No corras. Simplemente se oyó el balazo. A los muchachos le gritaron a uno de ellos", subrayó.

Martínez también resaltó que le pidieron que se apartara y dejara de grabar, aunque ella les advirtió que iba a difundir las imágenes en las redes sociales.

Según ella, incluso la amenazaron con la posibilidad de arrestarla. "No sé por qué. Yo simplemente estaba grabando. Me dio miedo porque dije 'Me van a quitar el teléfono, me van a quitar los videos'", afirmó. Además, cree que las patrullas se quedaron al frente de su domicilio, y no donde ocurrieron los hechos, por varias horas para intimidarla.

Pesquisa en curso

La Patrulla Fronteriza confirmó que una inmigrante indocumentada había fallecido por el disparo de un oficial. En un comunicado, una vocera dijo a Univision Noticias que un agente disparó por lo menos en una ocasión contra una persona y le causó la muerte.

Según la versión de la agencia, el incidente ocurrió hacia las 12:20 pm luego de que el oficial atendió un reporte de actividad sospechosa en una alcantarilla de la calle Centeno Lane, en el sector de Rio Bravo.

Al llegar al lugar descubrió a un grupo de inmigrantes indocumentados y, cuando intentó aprehenderlos, fue agredido con “objetos contundentes”. Fue entonces cuando disparó su arma e hirió a uno de ellos. Los demás lograron huir de la escena, pero fueron detenidos más tarde.

La vocera señaló que se ha abierto una investigación a cargo del FBI y los Rangers de Texas, pero no ofreció ningún detalle más.

Pese a que no se conoce la nacionalidad de los indocumentados, el cónsul guatemalteco en Del Río, comunicó que están pendientes de la pesquisa.