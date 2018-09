Detienen a un agente de la Patrulla Fronteriza acusado de matar a cuatro mujeres

No se ha especificado las nacionalidades de las víctimas de quienes las autoridades solo han dicho que trabajaban como prostitutas.

Ortiz, de 35 años, es un veterano de la Armada y tiene 10 años en el cuerpo de vigilancia fronteriza. El sospechoso fue detenido en el estacionamiento de un hotel en Laredo a cerca de las 2:00 am del sábado, según reportó la agencia de noticias AP .

"Asesino en serie"

El fiscal del distrito Isidro Alaniz se refirió al sospechoso como un "asesino en serie", pero no dio detalles sobre la identidad de las víctimas. "Tenemos causa probable para creer que él es responsable por esta serie de muertes, que yo calificaría como un 'asesino en serie'".

El jueves pasado un equipo de paramédicos consiguió gravemente herida a otra mujer, de 42 años, a la vera de una carretera, pero no logró sobrevivir, aunque fue llevada al hospital. El diario identifica a las dos primeras víctimas pero sus nombres no han sido oficialmente confirmados, por lo que Univision Noticias no los publica.