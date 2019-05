Huawei vs. Google: ¿debo cambiar de teléfono celular?

Empecemos por el principio: Google anunció que suspendería toda actividad comercial con Huawei, pero no por decisión propia, sino porque Donald Trump incluyó a la multinacional china en una lista negra de empresas con la que Estados Unidos no puede hacer negocios.

¿En qué me afectará si tengo un celular Huawei?

¿Estoy en peligro si no actualizo el sistema operativo?

¡Tranquilo! No lo estás. Si no lo actualizas no va a pasar nada con el celular, va a seguir funcionando como cualquier otro. Las actualizaciones del sistema operativo traen algunas mejoras, pero, aunque no lo creas, son pocas las personas que lo tienen siempre actualizado, incluso, tú podrías no tener la última versión de Android (la versión 9) y ni cuenta te has dado. De hecho, las versiones 6,7 y 8 son las más usadas por los usuarios.