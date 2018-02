Las casas de Villa Hugo están hechas de madera y cemento. Muchas perdieron solo los techos con el huracán María, otras como la de Joe Quirindongo (en la fotografía) quedaron prácticamente en el suelo. "Sé que este no es un buen lugar para una casa (…) A veces me gustaría ir a otro lado pero no puedo pagar nada", declaró la agencia Reuters Quirindongo, mientras improvisa una tienda de campaña con el plástico proporcionado por FEMA. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS/Reuters | Univision

