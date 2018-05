Confirman que los 9 fallecidos en el accidente de avión eran de la Guardia Nacional de Puerto Rico

La identidad de los fallecidos no se revelará aún ya que las autoridades están aún notificando a las familias sobre el accidente ocurrido en Georgia.

Las nueve personas que perdieron la vida en un accidente de avión ocurrido en Georgia este miércoles pertenecían a la Guardia Nacional de Puerto Rico. Así lo confirmó la Guardia Nacional en una conferencia de prensa este jueves.

Las autoridades, sin embargo, decidieron no dar aún los nombres de los fallecidos. "Estamos en el proceso de comunicar (lo sucedido) a las familias", indicaron durante el encuentro con la prensa.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, decretó además este jueves nueve días de duelo -uno por cada víctima- en la isla.

"Tanto Beatriz como yo estamos consternados con el accidente aéreo. Nuestras oraciones para la familia y amigos de estos nueve puertorriqueños. En su honor las banderas ondearán a media asta durante nueve días", sostuvo Rosselló en un comunicado de prensa.

El avión siniestrado, un Hércules C-130, se estrelló este miércoles cerca del Aeropuerto Internacional Savannah/Hilton, en Georgia, cuando realizaba una misión de entrenamiento, según informaron autoridades de Puerto Rico. Inicialmente, se informó que cinco personas viajaban en el avión, pero después se aumentó la cifra.

"Hemos confirmado que nueve personas, integradas por cinco tripulantes y cuatro pasajeros adicionales" estaban a bordo de la aeronave, señaló el vocero de la Guardia Nacional de la isla, el mayor Paul Dahlen.



publicidad

El suceso, que se produjo hacia las 11:30 am hora local, no ocurrió en las instalaciones del aeropuerto, sino cerca de una autopista, aclaró la portavoz Candace Carpenter, citada por la cadena CNN. La portavoz del Departamento de Defensa de Georgia, Desiree Bamba, confirmó que el avión es de la Guardia Nacional de Puerto Rico y que de allí procedía.





El contingente aéreo 165vo de la Guardia Nacional Aérea explicó en un comunicado que el aparato estaba realizando una misión de entrenamiento y añadió que se abriría una investigación para aclarar lo sucedido.

La tarde del miércoles el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Isabelo Rivera Negrón, dijo a la prensa que la aeronave iba rumbo a Tucson, Arizona, donde sería decomisada tras 60 años de uso y pasar por diversas fases de "regeneración".

"Este avión era de la flota de nosotros y estaba operacional y por eso se le autorizó el vuelo, dijo Rivera Negrón, quien aseguró que los aviones que este componente militar tiene en la isla "son de los más viejos del inventario".

Una imagen de una asociación de bomberos de Savannah mostró la nave en llamas en el suelo tras el accidente y una gran columna de humo negro. También se observa una ambulancia junto a los restos del avión.

El impacto provocó que el combustible se derramara por la autopista y poco después provocara pequeños fuegos en cuneta.









Tras el accidente, se cerró el tráfico en la zona.

El Aeropuerto Internacional Savannah/Hilton indicó en su cuenta de Twitter que, pese a que sus instalaciones no se han visto afectadas, algunos vuelos sí podían sufrir retrasos o cancelaciones y aconsejó a los pasajeros consultar con las aerolíneas antes de entrar a la zona de seguridad.





"Fue horrible", afirmó a CNN Denver Goodwin, quien trabaja cerca del lugar donde se estrelló el avión. "El suelo tembló como si hubiera explotado una bomba. Toda la gente en el edificio comenzó a asustarse", apuntó.

"Pude ver (el avión) por encima de las tres líneas y parecía como que se dirigía hacia la calle, pero eso lo he visto todo el tiempo, así que no me imaginé lo que iba a pasar", señaló Mark Jones, quien estaba cerca de la autopista.

"Miré hacia abajo y luego miré hacia arriba y no parecía que cayera en picada, casi parecía que se había estancado y al final se quedó ahí tirado en medio de la carretera", declaró al Savannah Morning News.

Según él, la explosión ocurrió justo después del impacto con el suelo. "Todavía estoy conmocionado. Tengo el estómago revuelto", subrayó al indicar que alguien podría haber quedado atrapado bajo el avión.



publicidad

En una segunda imagen difundida en Twitter por la asociación de bomberos se apreciaba la carretera cerrada y los equipos de emergencia trabajando en el lugar del accidente. En la fotografía puede verse una gran mancha negra, restos de la nave y aún columnas de humo.



Los Hércules C-130 son utilizados generalmente por la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea para transportar tropas y equipos a las zonas donde trabajan.

Este accidente se produce en un momento delicado para el Departamento de Defensa estadounidense después de que recientemente una investigación periodística pusiera de manifiesto un incremento de 38% en el número de incidentes en aeronaves militares a lo largo de los últimos cinco años.

De acuerdo con dicha pesquisa, cuya validez ha sido reconocida por el Pentágono, desde el año 2013 se han registrado cerca de 5,500 incidentes en aeronaves militares tripuladas, en los que perdieron la vida 133 miembros de las Fuerzas Armadas, lo que supone un incremento de casi 40% con respecto a 2012.