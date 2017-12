"Hoy lloro como lloraba cuando niña": la conmovedora despedida de Laura Carmine para su padre

No tuve el padre perfecto, pero lo amé, lo amo y lo amaré toda mi vida. No viví como tal con mi papá, porque mis padres se divorciaron yo siendo una bebé. Mis recuerdos siempre serán contando los días para pasar navidad y verano con él, irónicamente se fue el 25 de diciembre, el día que más amaba estar con él. Todos mis recuerdos son los mejores tales como; amaba retratar todo lo que hacía yo, como hacía chiste de nuestro apellido Car🚗 Mine y señala los carros que le gustaban, como me enseñó el amor a la lectura y amar la historia del mundo, amar a Pato Donald (Donald Duck) porque lo imitaba perfecto a nivel que lloro de la emoción cuando lo veo en Disney gracias a mi papá, el amor a mi carrera de publicista gracias a él ya que fue un excelente relacionista público de crisis, su amor por viajar, su amor por el trabajo, su amor por vivir, porque sí vivió de verdad. Voy a extrañar todo!!! Me quedaré con lo que me enseñó y siempre seré la princesa de papá, hoy lloro como lloraba cuando niña cada vez que me despedía de él después de las vacaciones, con esas ganas de quedarme junto a él y abrazarlo sin parar, se fue sin poderle abrazar de nuevo y llenarlo de besos, se fue sin poder llevarme al altar, sin conocer sus nietos, pero se que verá todo eso desde el cielo. Me quedo con esa mirada de felicidad cada vez que estaba conmigo. Vuela alto papi, algún día te volveré a ver en el cielo y se que me recibirás con todo el amor como el día que nací, espero poder verte en mis sueños toda la vida. Gracias por haberme dado mi vida y seguir tu legado en el mundo. Te amo y te extrañaré demasiado. DESCANSA EN PAZ PAPI, RIP my handsome dad •Leonard G. Carmine Aug.20.1937-Dec.25.2017

A post shared by Laura Carmine (@lauracarmine) on Dec 26, 2017 at 9:39pm PST