article_local/radio/radionacional

Participa y gana un jersey de Chivas o América con TUDN Radio

¡Este es tu momento para ganar un jersey exclusivo del clásico mexicano con TUDN Radio y Uforia!

Univision picture

Participa en nuestro concurso y luce con orgullo la camiseta de tu equipo favorito: Chivas o América.

Desde el 9 hasta el 15 de septiembre, solo tienes que seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @TUDNRadio, enviarnos un mensaje directo con una foto o video demostrando que has descargado la app de Uforia y que estás sintonizando TUDN Radio. ¡Es así de fácil! No olvides incluir tu nombre completo, correo electrónico, teléfono y la dirección para recibir tu premio si resultas ganador.

El 15 de septiembre durante la transmisión del clásico femenil América vs Chivas a las 7:00 PM ET, anunciaremos a los dos afortunados ganadores en vivo. Acompaña a tu equipo desde donde estés y mantente pendiente de la transmisión para descubrir si serás uno de los elegidos. ¡Imagina celebrar la victoria de tu equipo con su camiseta oficial puesta!

Así que no esperes más, descarga la app, sintoniza TUDN Radio y prepárate para vivir la pasión del clásico mexicano como nunca antes.

Conoce acá las reglas completas

