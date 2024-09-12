Participa y gana un jersey de Chivas o América con TUDN Radio

Participa en nuestro concurso y luce con orgullo la camiseta de tu equipo favorito: Chivas o América.

PUBLICIDAD

Desde el 9 hasta el 15 de septiembre, solo tienes que seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @TUDNRadio, enviarnos un mensaje directo con una foto o video demostrando que has descargado la app de Uforia y que estás sintonizando TUDN Radio. ¡Es así de fácil! No olvides incluir tu nombre completo, correo electrónico, teléfono y la dirección para recibir tu premio si resultas ganador.

El 15 de septiembre durante la transmisión del clásico femenil América vs Chivas a las 7:00 PM ET, anunciaremos a los dos afortunados ganadores en vivo. Acompaña a tu equipo desde donde estés y mantente pendiente de la transmisión para descubrir si serás uno de los elegidos. ¡Imagina celebrar la victoria de tu equipo con su camiseta oficial puesta!