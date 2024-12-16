¡Gana el jersey del próximo campeón de México!

Para participar, simplemente:

1. Sigue la página de Instagram de TUDN Radio.

2. Envía un mensaje directo con una foto o video que muestre que descargaste la app de Uforia y estás sintonizando TUDN Radio.

3. Incluye en el mensaje: tu nombre completo, teléfono, correo, dirección y el equipo al que apoyas (Rayados o América).

PUBLICIDAD

Fecha límite: 15 de diciembre de 2024 a las 11:59 PM.

Premios: Dos afortunados ganadores recibirán una camiseta oficial de su equipo favorito (Rayados o América).

Sintoniza la Gran Final el domingo 15 de diciembre a las 7:00 PM ET/6:00 PM CT/4:00 PM PT y descubre si eres uno de los ganadores.