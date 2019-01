Se atrasa el lanzamiento del programa de tarifas justas

Eric Phillips, vocero del alcalde declaró vía Twitter: “Este programa no ha empezado aún, y los requerimientos de elegibilidad no han sido difundidos”. Asimismo, de Blasio argumentó que su administración quería hacerlo como es debido desde el primer día, y no quiso dar detalles acerca de cómo estas preocupaciones serán respondidas. Solo dijo que los neoyorkinos debían esperar y ver.