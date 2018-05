El juez da la razón a los padres: su hijo de 30 años debe irse de la casa (aunque él va a apelar)

Por ahora han ganado, aunque puede que no sea una victoria definitiva. Los padres que denunciaron a su propio hijo de 30 años para que abandonara por fin el hogar lograron que el juez les diera este martes la razón .

Pero con seguridad este no será el final de este drama para esta familia de Syracuse, en Nueva York. El hombre, que se llama Michael Rotondo, no está conforme con la sentencia y ya anunció que va a recurrir la decisión .

"Simplemente quería un tiempo razonable para marcharme sabiendo que no estaba preparado para mantenerme por mí solo en el momento de los mensajes", dijo el Rotondo a WSTM .

Christina and Mark Rotondo of Camillus se cansaron de que su hijo no tuviera intención de abandonar el hogar pese a estar ya en la tercera década de su vida. Por eso, desde febrero comenzaron a hablar sobre el tema y, para ello, le dejaron varios mensajes.