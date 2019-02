"Ya me voy porque me están regañando los escoltas (...) Aquí se pone canijo (malo) porque hemos visto una moto dando vueltas. No me quieren dejar los escoltas porque está canijo". Con estas advertencias acabó una transmisión en vivo en la red social Facebook el diputado local mexicano Pedro César Carrizales Becerra 'El Mijis', mientras se resguardaba en su carro antes ser víctima de un ataque del que salió ileso en la noche del lunes.