La semana en video: nefasto engaño para prostituir a niñas en EEUU y Jorge Ramos cuestiona a AMLO

Video Así se ven las fuertes tormentas que han inundado California desde un satélite

El periodista Jorge Ramos estuvo esta semana en la conferencia diaria del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para cuestionarlo sobre las cifras de homicidios en el país. Aquí te mostramos las imágenes de este momento en 'la mañanera' de AMLO y de otras noticias que acapararon la atención de nuestra audiencia en los últimos días.

Una de ellas fue el accidente en el que alrededor de 43 vehículos colisionaron en cadena en el puente de la Bahía de Chesapeake, Maryland. El momento quedó grabado en video. Otra estuvo relacionada con una tendencia en TikTok que busca ayudar a los jóvenes de la generación Z a gastar de acuerdo con sus posibilidades económicas.

PUBLICIDAD

1. Engañan a niñas en México para prostituirlas en EEUU

Las autoridades han desmantelado varias bandas de traficantes sexuales con sede en Tenancingo, un pueblo del centro de México. A sus víctimas les hacían falsas promesas de amor para transportarlas a Nueva York y obligarlas a convertirse en esclavas sexuales.

Esta es la historia de algunas de ellas:

Video Enamoran a niñas en México para prostituirlas en EEUU: así operan los ‘padrotes’ de Tenancingo

2. Imágenes del accidente en cadena de decenas de vehículos en un puente en medio del agua

El puente de la Bahía de Chesapeake, Maryland, permaneció cerrado por horas después de que chocaron más de 40 autos. Algunas personas resultaron heridas.

Así se veía el puente tras el incidente:

Video Imágenes del accidente en cadena de decenas de vehículos en un puente en medio del agua

3. Jorge Ramos cuestiona a AMLO sobre el aumento de los homicidios en México

Asistió a la conferencia de prensa matutina del presidente de México y le preguntó sobre el aumento de las cifras de homicidios en el país durante su mandato.

Esto fue lo que e contestó el presidente de México:

Video Jorge Ramos cuestiona a AMLO sobre el aumento de homicidios en México

4. Crédito por hijo del IRS: las claves para entender los cambios que aprobó la Cámara Baja

El crédito por hijo es uno de los beneficios tributarios que más ayudan a las familias en la temporada de declaraciones de impuestos del IRS. El Congreso evalúa cambios que ayudarían a familias de bajos recursos.

Aquí te los explicamos:

Video Crédito por hijo del IRS: Las claves para entender los cambios que aprobó la Cámara Baja

5. La tendencia de TikTok que enseña a la Generación Z a hacer presupuestos realistas

Le llaman en inglés ‘loud budgeting’ y es la nueva tendencia de TikTok sobre educación financiera que se está popularizando entre los jóvenes de Estados Unidos. Busca que los usuarios puedan ser más abiertos y realistas con sus presupuestos.

PUBLICIDAD

Mira los detalles de esta nueva tendencia:

Video Conoce la nueva tendencia de TikTok que enseña a la Generación Z a hacer presupuestos realistas

6. El migrante que entró a la política en EEUU y se corrompió: la caída de José Huízar

El exconcejal de Los Ángeles José Huízar fue sentenciado a 13 años de prisión por corrupción y evasión de impuestos. Hace casi dos décadas fue el primer inmigrante mexicano en ocupar una curul en el ayuntamiento angelino. El FBI alega que, durante su gestión, recibió sobornos de desarrolladores por más de $1.5 millones.

Esta es su historia: