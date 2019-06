Vieron el video de una bebé en un basurero y decidieron adoptarla, pero no sabían dónde estaba. Twitter hizo lo suyo

Vinod Kapri, un periodista y realizador de cine en India, fue quien vio primero el video en su cuenta de Twitter. De inmediato se lo enseñó a su esposa, Sakshi Joshi, quien también es periodista. Estaban en shock con las fuertes imágenes de una bebé abandonada en un basurero, completamente desnuda y a quien se escuchaba llorar y se veía mover entre la suciedad. Fue tanto el impacto que no tardaron mucho en decidir que debían rescatar a esa pequeña y adoptarla.

Pero eso no era tarea fácil, pues para empezar ni sabían dónde había sido tomado el video o al menos si era cierto. Su instinto les dictaba que debían ayudarla, aunque no tuvieran más información. "No teníamos idea de la ubicación del video ni de su autencididad. Vemos muchos videos falsos de bebés en redes sociales", advirtió Kapri a la cadena CNN sobre su primera dificultad.