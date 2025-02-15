La semana en video: la redada en un "food truck" y la ballena que se tragó a un joven y luego lo escupió

Video Graban impresionantes imágenes de una aurora boreal desde el espacio

Redadas del ICE contra inmigrantes grabadas en video siguieron ocupando estos días buena parte de la actualidad. Pero también otras noticias, como la del joven que fue tragado y después escupido por una ballena ante los ojos de su padre.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Arresto de ICE a dos trabajadores en una construcción: uno de ellos tiene solicitud de asilo

Agentes de ICE llegaron hasta una construcción en Fort Lauderdale, Florida, en busca de un hispano que portaba un grillete electrónico para detenerlo. En medio del operativo terminaron deteniendo a otro inmigrante. De acuerdo con el subcontratista que estaba en la obra, el segundo detenido está en un proceso de asilo y cuenta con permiso de trabajo. Estas son las imágenes:

Video ICE arresta a dos trabajadores hispanos en una construcción: uno de ellos tiene solicitud de asilo

2. La redada en un food truck en la que agentes sin identificar se llevaron a los empleados

Las cámaras de seguridad de una camioneta de tacos mexicanos en Memphis captaron cómo unos agentes, aparentemente sin identificar, se llevaron a los empleados. Desde las redes sociales del local denunciaron que no mostraron ninguna orden de arresto.

Video Redada en un food truck: denuncian que agentes sin identificar se llevaron a los empleados

3. El paquete de leyes firmado por DeSantis para "combatir la inmigración ilegal"

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un amplio paquete de leyes de inmigración con el fin de apoyar la agenda de deportaciones masivas del presidente Trump. Las nuevas reglas convierten en un crimen estatal entrar al estado tras cruzar de manera irregular la frontera.

Video DeSantis firma paquete de leyes para “combatir la inmigración ilegal” en Florida: incluye la pena de muerte

4. En realidad aumentada: cómo es la ballena que se tragó a un joven y luego lo escupió

Un joven latino que navegaba por el estrecho de Magallanes, en Chile, fue tragado por una ballena jorobada ante los ojos de su padre, quien grabó todo lo ocurrido. Segundos después, el animal escupió al joven. Te contamos algunos datos de este mamífero que puede llegar a pesar hasta 66,000 libras.

Video Te mostramos en realidad aumentada cómo es la ballena que se tragó a un joven hispano y luego lo escupió

5. El video viral del hijo de Musk hablándole a Trump: "Quiero que cierres la boca"

X Æ A-Xii, el hijo menor de Elon Musk, robó la atención de las cámaras en la conferencia que sostuvieron su padre y Trump en la Oficina Oval. Este momento quedó grabado y se hizo viral

Video “Quiero que cierres la boca”: el video viral del hijo de Musk hablándole a Trump

6. Un dron ruso impacta el escudo nuclear de Chernóbil, según denuncia Ucrania

Un avión no tripulado armado con una ojiva alcanzó la cubierta protectora de la central nuclear ucraniana de Chernóbil, dañando el armazón y provocando un incendio.