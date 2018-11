Curioso, el pescador que ese día se había desviado unas millas del recorrido que acostumbra hacer todos los días, se acercó al objeto que flotaba para descubrir, solo cuando estuvo suficientemente cerca, que no era un objeto inanimado sino un bebé que flotaba lateral con su costilla izquierda hundida bajo el agua. Se llevaría una segunda sorpresa: el bebé se las había ingeniado para seguir respirando.

“Ese bebé tuvo mucha suerte o simplemente no era su momento de irse”, le confesó el pescador al New Zeland Herald que ha contado la historia de este hombre que se ha convertido en un héroe local. “El niño no llevaba más de 15 minutos en el agua”, añadió Hutt.