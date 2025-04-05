La semana en video: el freno de un juez al fin del TPS para venezolanos y los riesgos de viajar fuera de EEUU con ‘green card’

Video Publican los primeros resultados de la lotería de visas H-1B: te contamos cómo puedes revisarlos

El freno impuesto por un juez federal a la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) ordenada por el presidente Donald Trump y los riesgos para los inmigrantes de viajar fuera de Estados Unidos incluso si cuentan con residencia permanente o ‘green card’ fueron algunas de las historias que atraparon la atención en los últimos días.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. ¿Es seguro viajar fuera de EEUU con ‘green card’?: Una abogada explica los riesgos

Salir del país y entrar de nuevo implica que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueden revisar tu historial. La abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch explica los riesgos y da recomendaciones ante el panorama actual con la administración Trump.

2. Patrulla Fronteriza detiene a 11 indocumentados que intentaban ingresar a EEUU a través de un desagüe

Agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a 11 indocumentados dentro de un desagüe en Laredo, Texas, mientras trataban de ingresar a EEUU. Los uniformados escucharon voces provenientes del túnel y de inmediato entraron para detener a los inmigrantes.

3. Fue a su cita de asilo y terminó deportado a El Salvador acusado de tener vínculos con el Tren de Aragua

Frengel José Reyes Mota fue arrestado cuando se presentó a su cita de inmigración en Tampa, Florida, por su caso de asilo y fue deportado a la megacárcel de El Salvador. Reyes, un padre venezolano, fue acusado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de estar vinculado al Tren de Aragua. Su esposa Liyanara Sánchez asegura que no es un criminal y que no tiene antecedentes penales.

4. TPS para venezolanos: ¿qué sigue tras la decisión de un juez de frenar temporalmente su fin?

El abogado de inmigración Ezequiel Hernández nos explica qué sigue para los venezolanos en EEUU con Estatus de Protección Temporal (TPS) luego de que un juez federal decidiera bloquear temporalmente la revocación de ese amparo migratorio que cobija a miles de personas de esa nacionalidad. Además, nos aclara si la decisión también impacta en la revocación del TPS para inmigrantes de otros países.

5. "Prefiero estar preso a ser informante del gobierno": Ángel del Villar tras ser declarado culpable

El productor musical Ángel del Villar, dueño de la disquera Del Records, fue declarado culpable tras un juicio en una corte federal de Los Ángeles, California, en el que se le acusó de haber violado la Ley Kingpin por haber hecho negocios con un promotor de conciertos en México que había sido designado como narcotraficante por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

6. Sufrió un ataque al corazón que quedó grabado: ahora usa esas imágenes para alertar de los síntomas

Michelle y Jeff Goss estaban a punto de salir para un juego de su equipo favorito, en Arizona, cuando el hombre comenzó a sentir una molestia en el pecho que casi le causa una muerte.