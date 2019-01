Si no la has visto, seguro ya has escuchado hablar de 'Bird Box', la película más exitosa que ha estrenado Netflix en su historia, gracias a que desde más de 45 millones de cuentas ya la han visto. Sin embargo, los fans de esta cinta protagonizada por Sandra Bullock han llevado un poco más lejos la moda y ahora en redes sociales se ha viralizado un reto con el que intentan imitar a los actores.

"No puedo creer que tenga que decir esto, pero: POR FAVOR NO SE LASTIMEN CON ESE RETO DE BIRD BOX. No sabemos cómo empezó y apreciamos el entusiasmo, pero Niño y Niña (los hijos de la protagonista) solo tienen un deseo para 2019 y es que no termines en el hospital por los memes", escribieron en su cuenta de Twitter de EEUU.