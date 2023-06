Cómo resucitaron una canción inédita de Los Beatles usando la inteligencia artificial

Al ser preguntado sobre esas iniciativas McCartney reveló la preparación de esta nueva canción, cuyo nombre no adelantó. Según la BBC, "probablemente" se trate de una composición de Lennon de 1978, llamada 'Now and Then' (Ahora y entonces), que ya se barajó incluir en una recopilación en 1995. El tema figuraba en un casete titulado 'Para Paul', grabado por Lennon poco antes de ser asesinado en Nueva York en 1980.