Los nombres de bebés más populares y los que ya no se están usando mucho
Olivia y Noah encabezan la lista de nombres preferidos para recién nacidos en Estados Unidos el primer mes de este año, de acuerdo con la documentación de la organización BabyCenter. Algunos que antes eran muy populares, están en claro declive. Acá te presentamos las listas de los nombres que están marcando tendencia y los que tienden a desaparecer.
El año pasado llamar Charlotte o Amelia a una niña recién nacida, o Dutton o Liam a un varón era muy popular en Estados Unidos. Los primeros días de 2024 muestran cambios, según la iniciativa State of Baby Names de BabyCenter, que lleva 20 años documentando la información enviada por los padres.
Los diez nombres de niñas que están arrancando con buen pie este año son:
- Olivia
- Isabella
- Amelia
- Sophia
- Emma
- Charlotte
- Ava
- Ellie
- Aurora
- Luna
Y para niños, la lista muestra estas preferencias:
- Noah
- Liam
- Oliver
- Elijah
- Mateo
- Lucas
- Asher
- Ezra
- Michael
- James
La organización también está viendo un declive año tras año de muchos nombres que marcaron la generación de los millenials.
En el caso de nombres de niña, los que han mostrado un declive sostenido son:
- Brooke
- Blake
- Mckenzie
- Brooklynn
- Charli
- Raegan
- Mckenna
- Finley
- Amanda
- Michelle
Según la misma clasificación, los nombres de niño que están entrando en desuso son:
- Julius
- Jaiden
- Johnny
- Raiden
- Reid
- Brady
- Nasir
- Ronan
- Bradley
- Clayton
En 2023 la Administración del Seguro Social publicó su lista anual basada en solicitudes de tarjetas de Seguro Social, con nombres que se remontan a 1880. Liam y Olivia fueron los favoritos.
La agencia ha estado compilando la lista desde 1997, revelando a menudo el impacto de la cultura popular en las tendencias de los nombres de bebés. El éxito del neo-western 'Yellowstone' influyó claramente en los nuevos padres que dieron a sus hijos nombres de los personajes.
Dutton, el apellido de la familia de la serie, fue el nombre de más rápido crecimiento en las clasificaciones del Seguro Social; así como Kayce y Rip, otros personajes de la producción.
