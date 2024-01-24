Los nombres de bebés más populares y los que ya no se están usando mucho

Video Nació en plena autopista de Florida: este agente asistió un parto al borde de la carretera

El año pasado llamar Charlotte o Amelia a una niña recién nacida, o Dutton o Liam a un varón era muy popular en Estados Unidos. Los primeros días de 2024 muestran cambios, según la iniciativa State of Baby Names de BabyCenter, que lleva 20 años documentando la información enviada por los padres.

Los diez nombres de niñas que están arrancando con buen pie este año son:

Olivia

Isabella

Amelia

Sophia

Emma

Charlotte

Ava

Ellie

Aurora

Luna

Y para niños, la lista muestra estas preferencias:



Noah

Liam

Oliver

Elijah

Mateo

Lucas

Asher

Ezra

Michael

James

La organización también está viendo un declive año tras año de muchos nombres que marcaron la generación de los millenials.

En el caso de nombres de niña, los que han mostrado un declive sostenido son:

Brooke

Blake

Mckenzie

Brooklynn

Charli

Raegan

Mckenna

Finley

Amanda

Michelle

Según la misma clasificación, los nombres de niño que están entrando en desuso son:



Julius

Jaiden

Johnny

Raiden

Reid

Brady

Nasir

Ronan

Bradley

Clayton

En 2023 la Administración del Seguro Social publicó su lista anual basada en solicitudes de tarjetas de Seguro Social, con nombres que se remontan a 1880. Liam y Olivia fueron los favoritos.

La agencia ha estado compilando la lista desde 1997, revelando a menudo el impacto de la cultura popular en las tendencias de los nombres de bebés. El éxito del neo-western 'Yellowstone' influyó claramente en los nuevos padres que dieron a sus hijos nombres de los personajes.

Dutton, el apellido de la familia de la serie, fue el nombre de más rápido crecimiento en las clasificaciones del Seguro Social; así como Kayce y Rip, otros personajes de la producción.