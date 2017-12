"No puedo dejar que cierre": el mensaje viral con el que la hija de un panadero está intentando salvar el negocio de su padre

En el video que han visto más de un millón de personas se ven las manos del señor Trinidad Garza amasando unos buenos panes. Es una tarde de frío en la ciudad de Houston y del horno de ‘La Casa Bakery and café’ salen humeantes empanadas dulces rellenas de piña. Luego, la hija de Trinidad, Jacqueline Garza, encargada de grabarlo y de haberlo convertido en un fenómeno viral en Twitter, recorre la vitrina de la panadería enseñando conchas de chocolate, panes dulces y rollos.

El video ambientado con una balada romántica de otras décadas fue publicado en la cuenta de Twitter de Jacqueline el pasado 6 de diciembre acompañado de un sugestivo texto: “Hola todos, mi papá tiene una pequeña panadería-restaurante. Él hace los panes dulces él mismo. Él ha estado pensando en cerrar pero yo no voy a permitir que eso pase. Esparcir la voz y retuitear podría traer nuevos potenciales clientes”, escribió la joven que complementó el mensaje con dos emoticones rotos en llanto.



HEY YALL MY DAD HAS A LITTLE PANADERIA/ RESTAURANT. HE MAKES ALL OF THE PAN DULCE HIMSELF. HE BEEN THINKING ABOUT CLOSING BUT I CANT LET THAT HAPPEN, SPRED THE WORD 1 RT COULD BRING IN A POTENTIAL CUSTOMER! LA CASA BAKERY AND CAFE 1002 HOGAN STREET 77009!! 😭😭 pic.twitter.com/cc2fEDwuyB — j (@basicjackz) 6 de diciembre de 2017



Efectivamente, desde hace unos meses las cosas han estado duras para Trinidad, un hombre panadero, que aprendió el oficio de su padre. “Desde los 12 años aprendí a hacer mi primer pan, emigré de México hace treinta años como panadero y eso es lo que amo hacer. Pero hace unos meses las cosas se han puesto difícil en el barrio”, cuenta por el teléfono a Univision después de que el tuit de su hija colectara más de 48,000 likes y de que fuera más 58,000 veces retuiteado en pocos días y de que muchos medios locales lo hubieran contactado.

Cuando este panadero que además sirve en su restaurante pozole, mole, tacos, quesadillas, caldos de pollo y carne, menudo y otras delicias frescas del día vio que la clientela no era la misma de antes, le sentenció a su hija la muerte de su negocio, a lo que ella refutó que esperara que ella terminara el college y que se iba a encargar del negocio. “Luego se le ocurrió poner el mensaje en Twitter que para mi no era más que un juego con sus amigas y resultó siendo todo un éxito”.



La gente en la red social parecía muy conmovida. “Esto es muy genuino y puro, mi corazón casi no lo puede resistir”, decía un usuario mientras otro sugería que si habían pensando en abrir un GoFundMe para poder enviar algo de dinero ya que estaban lejos para ir a comprar pan.



Update: told my dad about all the support he's been getting. He got excited so we're stocking up!! 😩🤧@restaurantdepot pic.twitter.com/81N4LgldNX — j (@basicjackz) 7 de diciembre de 2017



Conforme fueron pasando los días, el panorama en la panadería empezó a cambiar drásticamente. La misma Jessica lo anunciaba en el Twitter. “Casi se vendieron todas las conchas hoy”, anunció para luego mostrar a su padre yendo de compra a un supermercado. “Avance: Le dije a mi papá todo el apoyo que estaba recibiendo y se emocionó tanto que vino a comprar más insumos para la panadería”.

El 8 de diciembre se veía a una pareja con una foto con el letrero de la panadería detrás diciendo “porque estamos listos para demoler con unos panes dulces” y luego agregando “por favor ayúdenos, hemos desarrollado una adicción”.



because we were ready to demolish some pan dulce pic.twitter.com/AzSS0GpPS7 — Joe Garland (@BigJoeGarland) 8 de diciembre de 2017

please help us we may have developed an addiction pic.twitter.com/qpgNa4hWq6 — Joe Garland (@BigJoeGarland) 11 de diciembre de 2017



Pero además de ser unos activos comensales, los usuarios de la red además sugirieron abrir una página web y hasta ofrecieron trabajar en el diseño de la marca de manera gratuita.

“Esto ha sido como un milagro. Hoy he hablado hasta en la radio. Las ventas se han aumentado tres veces. Esto no te da para ser millonario, pero me hace feliz atender a la gente”.

Quizás y como la usuaria @theghostrascal lo ponía en evidencia, “la cosa más bonita de todas es ver todo el cariño y el apoyo que han recibido. Es como si la gente se estuviera juntando en torno a la comida”.

Hace solo unos días, una historia muy similar ocurrió cuando un joven de San Antonio, Texas compartió la foto de su madre y sus compañeras de la Peluquería 'Andrea's' que se había mudado de locación para conseguir recuperar la clientela perdida. Así como le ocurrió a Jessica Garza y su padre panadero, este joven también logró que su tuit se hiciera viral (más de 70,000 likes) y que su madre conquistara nuevas visitantes para cortarse el pelo y teñírselo.



