Netflix ensaya la introducción de anuncios entre episodios de sus series y a los usuarios no les agrada

Un usuario incorforme con la prueba, decía el domingo en Reddit : "No lo entiendo porque para ver esa promoción ya tienes que pagar por Netflix. Ya soy su cliente, no es necesario que me anuncie su servicio".

Otro, también en Reddit, iba un poco más allá: "Es molesto que no pueda apagar eso (al anuncio). Si quieren presentar otro espectáculo en la parte superior, bueno, no puedo culparlos, aunque no me guste. Pero que reproduzca un clip es un desperdicio de mi ancho de banda. Y sí, me importa mi ancho de banda".