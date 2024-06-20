Cambiar Ciudad
Cine

Muere a los 88 años Donald Sutherland, el actor de “M.A.S.H.” y “The Hunger Games”

Kiefer Sutherland, hijo del actor, confirmó la muerte de su padre el jueves. Su carrera se prolongó por más de 50 años actuando en unas 200 películas. Sutherland se consagró como un actor camaleónico, capaz de encarnar a grandes villanos, antihéroes y personajes románticos.

Univision picture
Por:Univision

Donald Sutherland, el prolífico actor canadiense de cine y televisión, cuya larga carrera se extendió desde “M.A.S.H.” hasta “The Hunger Games”, falleció este jueves a los 88 años.

Kiefer Sutherland, hijo del actor, confirmó la muerte de su padre el jueves.

ARCHIVO- El actor Donald Sutherland en la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en Beverly Hills, California, el 13 de octubre de 2017. Sutherland, el imponente actor canadiense de "M.A.S.H." y "The Hunger Games", murió a los 88 años. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO- El actor Donald Sutherland en la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en Beverly Hills, California, el 13 de octubre de 2017. Sutherland, el imponente actor canadiense de "M.A.S.H." y "The Hunger Games", murió a los 88 años. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)
Imagen Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

“Personalmente, creo que es uno de los actores más importantes de la historia del cine”, dijo Kiefer Sutherland en X. “Nunca le intimidó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba. Nunca se puede pedir más que eso”.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau reaccionó al fallecimiento del actor: "Mis pensamientos están con Kiefer y toda la familia Sutherland, así como con todos los canadienses que sin duda están tristes al saberlo, como lo estoy yo ahora", dijo. "Era un hombre con una fuerte presencia, una brillantez en su oficio y verdaderamente, un gran artista canadiense", añadió.

La carrera de Donald Sutherland; un actor multifacético

En una carrera de más de 50 años y unas 200 películas, Sutherland se consagró como un actor camaleónico, capaz de encarnar a grandes villanos, antihéroes y personajes románticos.

Sutherland era uno de los actores canadienses más famosos fuera de su país y recibió un Oscar honorífico en 2017.

El actor era conocido por personajes poco convencionales como Hawkeye Piece en “M.A.S.H.” de Robert Altman, el comandante de tanque hippie en “Kelly’s Heroes” y un profesor en “Animal House”.

Antes de hacer la transición a una larga carrera como un respetado actor de carácter, Sutherland personificó el cine impredecible y antisistema de la década de 1970.

A lo largo de las décadas, Sutherland personificó roles aún más excéntricos, en “Ordinary People” de Robert Redford y “JFK” de Oliver Stone.

Más recientemente, protagonizó las películas de “The Hunger Games” ("Los Juegos del Hambre"), y la serie de HBO “The Undoing”. Nunca se retiró y trabajó regularmente hasta su muerte.

Participó en alrededor de una película por año desde sus inicios en la década de 1970. Casi nunca actuó dos veces bajo las órdenes del mismo director.

“Me encanta trabajar. Amo apasionadamente trabajar”, dijo Sutherland a Charlie Rose en 1998. “Me encanta sentir que mi mano encaja en el guante de algún otro personaje. Siento una gran libertad, el tiempo se detiene para mí. No estoy tan loco como solía estar, pero sigo estando un poco loco”.

Mira también:

Video Falleció el actor que encarnó al personaje de 'Darth Vader' en la trilogía original de 'La Guerra de las Galaxias'
