La semana en video: 1,300 muertos en multitudinaria peregrinación y sonda china regresa a la Tierra

Más de 1,300 personas murieron durante la tradicional peregrinación del Islam a la Meca, situada en Arabia Saudita, entre temperaturas que rondaron los 117 grados Fahrenheit (47 grados Celsius)

Además, una familia de Venezuela pasó una auténtica odisea para llegar a Estados Unidos tras meses de viaje y, ahora en Texas, intentan sobrevivir casi sin dinero.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. La renovación de permiso de trabajo para miles de migrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU anunció que renovó de manera automática el permiso de trabajo para más de 300,000 inmigrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS)

2. El macabro asesinato de una niña hispana en Texas

Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años, fue brutalmente asesinado por dos hombres en Texas. Durante la investigación, se reveló que uno de ellos intentó besarla y, según su declaración, le dijo al otro acusado que la dejaran ir, pero presuntamente se negó y acabó estrangulando a la menor.

3. La familia inmigrante varada sin dinero en EEUU

Esta semana conocimos también a una familia venezolana que llegó a EEUU tras seis meses de travesía por varios países. Sin embargo, su odisea no terminó al llegar a Texas. Sin dinero, buscan ahora la manera de ahorrar para pagar los pasajes hasta su destino final.

4. Mortal peregrinación a la Meca bajo un calor sofocante

La tradicional peregrinación a la Meca, en la que se calcula que participaron cerca de dos millones de musulmanes este año, se hizo en medio de un calor sofocante y más de 1,300 personas murieron durante el evento.

5. El regreso desde la cara oculta de la Luna de una sonda china

Tras 53 días de viaje, una sonda china regresó a la Tierra desde la Luna tras cumplir su misión en la cara oculta de nuestro satélite, algo que jamás se había logrado.

6. La caída al vacío de una joven tras tropezar con una caminadora

Las cámaras de seguridad de un gimnasio en Indonesia captaron el momento en que una joven tropieza mientras se ejercitaba en una caminadora y acaba cayendo por una de las ventanas. La víctima falleció en el hospital.