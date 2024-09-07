La semana en video: 9 años más tarde, se conocen nuevos detalles de la fuga de 'El Chapo'

Video En realidad aumentada: te mostramos el avión que EEUU confiscó a Nicolás Maduro

El video inédito del hermano del expresidente hondureño Manuel Zelaya reunido con narcos y aceptando promesas de pago es una de las imágenes que sigue sacudiendo al gobierno del país centroamericano.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. El video del hermano del expresidente de Honduras con narcos

Univision investiga y el portal InSight Crime tuvieron acceso a un video de más de 30 minutos en el que narcotraficantes hondureños prometen pagos a políticos de ese país en una reunión con Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya. Un resumen de esas imágenes:

Video El video inédito del hermano del expresidente de Honduras aceptando promesas de pago de narcotraficantes

2. Hablan dos exvigilantes de la cárcel de la que se fugó 'El Chapo'

Nueve años después de la fuga de Joaquín 'El Chapo' Guzmán de la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, en México, salieron a la luz testimonios de dos exvigilantes de la prisión que revelaron que los sistemas de seguridad del penal fallaron esa noche. El gobierno mexicano de la época, sin embargo, siempre lo negó.

Video Nuevos detalles de la fuga de 'El Chapo': dos exvigilantes de la cárcel El Altiplano revelan lo que vieron

3. Habla la mamá del estudiante hispano asesinado en el tiroteo escolar de Georgia

La madre de Christian Angulo, una de las cuatro víctimas mortales que dejó el tiroteo en la escuela secundaria Apalechee en Georgia, recordó entre lágrimas a su hijo de 14 años. "No merecía morir así", dijo.

Video "No merecía morir así": madre del estudiante hispano que murió en el tiroteo en una secundaria de Georgia

4. Cómo la tierra se abrió y afectó más de 200 casas en California

Un desprendimiento de tierras cada vez más grave amenaza viviendas de varios millones de dólares de Rancho Palos Verdes, una ciudad en el sur de California.

Video La tierra se abre y afecta más de 200 casas por los deslaves en California

5. Por qué ciudadanos chinos compran 'narcodólares'

En EEUU hay una creciente demanda de dinero ilícito por parte de ciudadanos chinos adinerados que, por restricciones en su país, no pueden sacar más de $50,000 al año. Algunos están recurriendo a organizaciones criminales que lavan dinero de narcos mexicanos. La DEA desarticuló una banda ligada al Cartel de Sinaloa.

Video Por esta razón chinos millonarios compran narcodólares con tanto apremio en EEUU

6. Los detalles del accidente mortal de autobús en Mississippi

Un autobús comercial volcó el pasado fin de semana en la Interestatal 20 de Mississippi, dejando varias personas muertas. Entre las víctimas había dos hermanos de 6 y 16 años de edad.