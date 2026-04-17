Videos de Noticias La semana en video: El plan del gobierno de Trump para limitar el acceso de indocumentados a cuentas bancarias y la intención de EEUU de asfixiar económicamente a Irán Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

Video Hablemos de inmigración | ¿Trump busca impedir a inmigrantes echar raíces bancarias?

El plan del gobierno de Trump para limitar el acceso de indocumentados a cuentas bancarias y la intención de EEUU de asfixiar económicamente a Irán son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

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1. ¿Trump busca impedir a inmigrantes echar raíces bancarias?

La administración Trump planea limitar el acceso a cuentas bancarias para evitar que los inmigrantes se integren económicamente al país. La propuesta genera incertidumbre sobre el futuro de quienes poseen visas de trabajo o procesos de asilo pendientes, quienes actualmente utilizan identificaciones legales para bancarizarse. Armando Olmedo sugiere que e l gobierno "prueba las aguas" con esta política de tolerancia cero, la cual enfrentará serios desafíos constitucionales en las cortes.

Video Hablemos de inmigración | ¿Trump busca impedir a inmigrantes echar raíces bancarias?

2. "Operación Furia Económica": El Tesoro impone sanciones secundarias para congelar los fondos de Irán

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comparte la "Operación Furia Económica" para asfixiar financieramente al régimen de Irán. Esta nueva fase busca congelar las cuentas de la Guardia Revolucionaria y aplicar sanciones secundarias estrictas a cualquier país que compre petróleo iraní. El gobierno estadounidense exige transparencia total a los bancos internacionales sobre fondos sospechosos, ejecutando una ofensiva económica con el mismo rigor y alcance que una operación militar.

Video "Operación Furia Económica": El Tesoro impone sanciones secundarias para congelar los fondos de Irán

3. ¿Bancos solicitarán pruebas de ciudadanía para abrir cuentas? ¿Cómo va el proceso de la iniciativa?

La reciente declaración del Tesoro sobre requerir prueba de ciudadanía para mantener servicios bancarios desata alarmas no solo entre indocumentados, sino también entre residentes legales. Aunque la orden busca endurecer el control migratorio, las imprecisiones sobre el uso de la "Green Card" o visas de trabajo generan dudas en el sector bancario. Millones de personas esperan una aclaración oficial mientras el secretario del Tesoro está procesando este plan de control financiero estricto.

Video ¿Bancos solicitarán pruebas de ciudadanía para abrir cuentas? ¿Cómo va el proceso de la iniciativa?

4. Nuevas Reglas de Inmigración | Errores en declaración de impuestos pueden frenar ciudadanía

Aprobar el examen de ciudadanía no garantiza el éxito si existen fallas en la presentación de impuestos. La abogada Joanna Soler destaca que presentar declaraciones como soltero estando casado genera trabas legales por presunto fraude para obtener beneficios fiscales. Además, recuerda que cualquier persona sin estatus permanente corre el riesgo de detención por parte de las autoridades, incluso sin tener antecedentes criminales, especialmente si mantiene una supervisión activa.

Video Nuevas Reglas de Inmigración | Errores en declaración de impuestos pueden frenar ciudadanía

5. Piloto de Frontier Airlines frena a tiempo y evita choque contra dos camiones en el Aeropuerto LAX

Una tragedia aérea estuvo a punto de ocurrir en el aeropuerto de Los Ángeles cuando un avión de Frontier Airlines encontró dos camiones en su trayectoria de despegue. El piloto reaccionó en segundos y activó los frenos de emergencia mientras avanzaba a 15 millas por hora, evitando una colisión fatal. Expertos señalan la existencia de puntos ciegos para los controladores en la pista, mientras las autoridades federales investigan este peligroso incidente de seguridad.

Video Piloto de Frontier Airlines frena a tiempo y evita choque contra dos camiones en el Aeropuerto LAX

6. Esta Semana con Ilia Calderón y Enrique Acevedo. Entrevista con Tucker Carlson

Enrique Acevedo conversó con Tucker Carlson, analista estadounidense y figura mediática de los conservadores, que habló sobre las divisiones políticas en su país, sobre la guerra en Irán y el papel que tiene la religión en la política.