La semana en video: la detención de un inmigrante en una misa y un profesor pide a ICE que vaya a su escuela
Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.
Las detenciones de inmigrantes indocumentados, algunas cerca de lugares considerados hasta ahora "sensibles" como iglesias y escuelas, recibieron el mayor interés de la audiencia desde que Donald Trump asumió como presidente.
Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:
1. ICE arresta a un inmigrante durante un servicio religioso y ante la mirada de sus hijos
En Atlanta, agentes de ICE interrumpieron un servicio religioso para detener a un inmigrante hondureño que se encontraba en el lugar acompañado por su esposa e hijos.
2. Un profesor pide a ICE ir a su escuela y su polémico mensaje desata una investigación
El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth, en Texas, está investigando el mensaje en la red social X, el cual fue en respuesta a una actualización de ICE sobre sus operaciones de inmigración.
3. Padre hispano detenido por ICE en la puerta de su casa: su familia dice que es residente legal
Andrés Marquina, un padre mexicano, fue detenido durante un operativo de autoridades migratorias en Waukegan, Illinois. La hija dijo que aunque su padre tiene un historial por conducir bajo la influencia del alcohol, estaba "arreglando" su caso con ayuda de varios abogados.
4. Recogen a tus hijos o hacen tus compras: organización ayuda a indocumentados para que no salgan a la calle
La organización Mijos está ofreciendo ayuda a la comunidad indocumentada en Chicago que tiene miedo de salir a la calle y ser detenida por agentes de migración.
5. ¿Qué pasa con tus pertenencias si eres detenido y deportado de EEUU?
Muchos inmigrantes indocumentados se preguntan qué pasa con sus objetos personales si son arrestados por el ICE. En este video, te explicamos cuáles son tus derechos y cómo puedes recuperar elementos como carteras, celulares, documentos y herramientas, entre otros.
6. Escuelas públicas de Oklahoma exigirán estatus migratorio de alumnos al matricularse
La junta estatal de Educación de Oklahoma aprobó exigir a los padres de familia mostrar un comprobante del estatus migratorio de sus hijos durante el proceso de matrícula en las escuelas públicas. El superintendente afirmó que permitirá que agentes de ICE entren a los planteles.