La semana en video: la destrucción del huracán Helene y la caída en 360º de un senderista por un acantilado

Video Trump aventaja a Harris en Arizona, según encuesta: la demócrata ha perdido apoyo de los latinos en el estado

El poderoso huracán Helene, que el jueves llegó a Florida y dejó un rastro de destrucción y daños personales y materiales, fue una de las noticias más importantes y que mayor interés despertó entre nuestra audiencia.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. Las imágenes de la llegada del huracán Helene a Florida

Inundaciones y posibles tornados: imágenes de la llegada del huracán Helene a Florida

El huracán Helene tocó tierra en Florida como categoría 4 dejando las primeras inundaciones y daños.

Video Inundaciones y posibles tornados: imágenes de la llegada del huracán Helene a Florida

2. Kamala Harris sobre las armas: "Si alguien irrumpe en mi casa, se le dispara"

La vicepresidenta Kamala Harris causó polémica esta semana cuando habló en una entrevista sobre el uso de armas de fuego en su hogar. "Si alguien irrumpe en mi casa, se le dispara", dijo, tras lo cual bromeó que "probablemente" no debería haber hablado en esos términos.

Video "Si alguien irrumpe en mi casa, se le dispara": el comentario de Kamala Harris sobre porte de armas

3. Cómo conseguir asesoría gratuita para solicitar la ciudadanía de EEUU

Varias organizaciones han unido esfuerzos para llevar a cabo un programa de asesoría gratuita para ayudar a aquellos inmigrantes que planean tramitar la ciudadanía estadounidense. De manera física y virtual, estarán brindando asistencia para revisar y completar los formularios que deben presentar. Aquí te lo explicamos.

Video ¿Planeas solicitar la ciudadanía estadounidense? Este programa te ofrece asesoría gratuita para el trámite

4. Cámara de 360º capta a un senderista que resbala y cae por un acantilado

Unas dramáticas imágenes muestran el momento en el que un hombre se resbala y cae por una empinada montaña mientras hacía senderismo en Anhui, China. El momento quedó captado por la cámara de 360º del senderista y es así de espectacular.

Video Cámara de 360º capta a un senderista que resbala y cae por un acantilado

5. Atacó con un hacha un puesto de frutas: ahora pagará más $2 millones a sus dueños hispanos

Un hombre destruyó con un hacha el puesto de frutas de dos vendedores ambulantes hispanos. Dos años después, un jurado lo declaró culpable y le obligó a pagar a las víctimas más de $2 millones. Uno de los afectados contó qué harán con ese dinero.

Video Atacó con un hacha el puesto de frutas de dos hispanos y ahora deberá pagarles más de $2 millones

6. Operación Bralina: se hacían pasar por Brad Pitt y estafaron $400,000 a dos mujeres

Unos estafadores hicieron creer a dos mujeres que tenían una relación sentimental con el actor Brad Pitt para defraudarlas con inversiones falsas en España. La operación investiga a otras diez personas.