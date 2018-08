Les hacían bullying por no tener casa y llevar la ropa sucia, ahora el colegio ha instalado su propia lavandería gratuita

El director de la escuela West Side High School, en New Jersey, se dio cuenta de que buena parte de la deserción de sus estudiantes se debía al acoso que sufrían de parte de sus compañeros por llevar la ropa sucia y olorosa por no poderla lavar en casa. Con una sencilla idea, ahora esta escuela inspira a otras en el país para que sus alumnos más pobres no sean avergonzados.