Las increíbles 'predicciones' de una novela de 1981 que habla de una epidemia mortal en Wuhan en 2020

Dean R. Koontz, un popular escritor estadounidense de best sellers de terror y suspenso, publicó una novela en la que se hablaba de un virus generado en la ciudad china de Wuhan, que se expandía por todo el mundo, con síntomas similares a los de la neumonía y que no responde a los tratamientos habituales. Afortundamente, no toda la historia coincide con la realidad.