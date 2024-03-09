La semana en video: el hombre que murió por tomar mucha vitamina D y la niña rescatada en un pantano

Video Una madre muere de manera misteriosa a bordo de un avión de American Airlines: tenía 41 años

En los últimos días, un emotivo video del rescate de una pequeña de cinco años, que salió de su casa en Florida y caminó sola hasta adentrarse en un pantano, dio la vuelta al mundo.

El video muestra cuando los oficiales logran encontrar a la menor y ella, feliz, camina hacia ellos en medio del fango. Aquí esa y otras noticias que marcaron la agenda en los últimos días:

1.- El emotivo momento en que hallan en un pantano a una niña de 5 años perdida en el bosque

Los oficiales de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough, en Florida, realizaron un operativo por una zona boscosa y pantanosa que permitió encontrar a la niña de 5 años. La menor salió sola de su casa y caminó hacia el pantano.

"¡Génesis aquí estás! Vamos a sacarte del agua, cariño", fueron las palabras que el oficial dijo a la niña cuando la encontró.

Mira aquí el momento:

2.- Un hombre muere por consumir en exceso vitamina D: esto fue lo qué ocurrió

Un anciano de 89 años murió tras consumir altas dosis de vitamina D durante un año en Inglaterra y desarrollar hipercalcemia.

El doctor Joseph Varón explica qué efectos adversos puede generar y cuáles son los riesgos para la salud:

3.- La caída masiva de Facebook e Instagram en varios países

El pasado martes, el portal Downdetector informó que miles de usuarios a nivel mundial reportaron la caída de las dos redes sociales de Meta. La compañía reconoció la existencia del problema y aseguró que está trabajando para solucionarlo.

Esto fue lo que sucedió:

4.- Retiran cargos al joven hispano acusado de la muerte del policía que lo arrestó: "Se hizo justicia"

Virgilio Aguilar Méndez, un guatemalteco de 19 años, estaba preso y sin derecho a fianza desde hace ocho meses luego de que, durante su polémico arresto en Florida, uno de los agentes implicados muriera de un infarto.

La fiscalía estatal del séptimo distrito desestimó los cargos de homicidio involuntario en contra del joven, aunque aún se desconoce cuándo saldrá de la cárcel.

Aquí puedes ver la historia completa:

5.- Cayeron más de 10 pies de nieve: las imágenes más impactantes de las nevadas en California

Un frente frío cubrió las montañas de California con nieve durante el fin de semana. Durante los siguientes días, las tormentas y fuertes vientos continuaron en gran parte de la frontera entre California y Oregon.

Este video muestra las imágenes de los lugares que la tormenta cubrió de blanco:

6.- Así huyó una mujer de un tiroteo en un Six Flags: la policía dice que varios atacantes dispararon

Un joven de 15 años resultó gravemente herido en un tiroteo a las afueras de Six Flags Over Georgia, después de que la policía intercambiara disparos con un grupo de personas la madrugada del domingo.

Esta es la historia: