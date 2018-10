La lagartija que creó alarma tras llamar cientos de veces a los médicos de un centro de salud

Cuando llegó allí, nadie admitió haberla llamado. Por el contrario, se enteró de que más empleados habían recibido también las extrañas e insistentes llamadas, con el agravante de que habían detectado que el número provenía justamente de un teléfono ubicado dentro del mismo centro médico, aunque no sabían con exactitud cuál.

Lo primero que pensó Simeone fue comunicarse con el servicio de Telecom para que le explicaran si había algún problema en el sistema que estuviera haciendo que cada vez más personas reportaran las llamadas silenciosas. Sin embargo, los especialistas no encontraron nada anormal en la forma en la que estaba operando los teléfonos.

Le dijeron, sí, que podían ayudarle a encontrar el teléfono desde el que las llamadas habían sido hechas. “Caminé alrededor del hospital. No era el teléfono de la cocina, no el de la oficina, no el del cuarto de atención, de repente entré al laboratorio y encontré el teléfono”.