La historia viral del niño de 12 años que recogió dinero para la lápida de su amigo que murió de cáncer

Desde hace unas semanas, Kaleb Klakulak lleva realizando varios trabajos para poder ofrecer una lápida a un amigo suyo que murió de leucemia y, cuya familia logró sepultarlo pero no tuvo dinero suficiente para pagarle una lápida con su nombre.

A pesar de que habían pasado varios meses después del fallecimiento de su amigo, Klakulak decidió recaudar dinero para la lápida luego que la mamá de su amigo, LaSondra 'San' Singleton, dijera que no tenía recursos ya que había tenido que dejar de trabajar para cuidar de su hijo en el hospital .

" La historia realmente me llegó al corazón ", declaró Techner al diario The Detroit News . "Ahí está un niño de 12 años que vio una necesidad e hizo lo que tenía que hacer. Yo simplemente estoy siguiendo su liderazgo", explicó. Por eso, decidió donar una lápida para que la madre de su amigo pueda visitar la tumba de su hijo durante las vacaciones de Navidad, tal como deseaba Klakulak.

Sin embargo, pese a la donación, el joven tuvo que sortear otro obstáculo para poder ver su deseo cumplido. El cementerio donde está enterrado su amigo no permite instalar nuevas lápidas hasta la primavera . Sin embargo, el martes por la tarde, la directora administrativa del camposanto, Bonita Smith, decidió que la regla no se iba a aplicar en este caso.

" Estoy muy abrumada y agradecida ", dijo la madre del niño fallecido. "Pero he tenido que revivir tanto estos últimos días con todos los que quieren hablar de ello. Es difícil", añadió.

"Pero mi otro hijo de 19 años me recordó lo que dije en el funeral de 'K.J.'", recordó Singleton. "Me dijo: 'Dijiste que querías que el mundo conociera su historia. Cuando le pides a Dios algo, a veces lo consigues, pero no es tan fácil como uno quisiera'", concluyó.