La historia de cómo 53 dreamers podrían ganar tres Grammys por un disco de jazz

Salvador ha dejado que su clarinete hable por él. Cuando oyes sus notas que se pasean por el recuerdo del aeropuerto desconocido a donde llegó a los 8 años y en donde volvió a ver de frente a sus padres que se habían venido primero a Estados Unidos, su historia de dreamer, tanta veces contada, se vuelve otra cosa: se transforma en vibración, en notas agudas y al volverse música se le mete en el cuerpo a cualquiera, sepa o no ese cualquiera qué es lo que es un dreamer, crea o no ese que lo escucha que jóvenes como él deben quedarse en el país que los vio crecer. Es imposible no sentir su historia.