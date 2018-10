Hoy se sortea el Mega Millions y estas son algunas cosas que la gente hace para intentar ganárselo

Pero no importa cuántas estrategias busques en internet para incrementar tus posibilidades de ganar los casi 1,000 millones que se sortean este viernes 19 de octubre, la verdad es una sola: cada tiquete, es decir, cada combinación, tiene las mismas remotas posibilidades de ser la futura ganadora.

Los expertos matemáticos -que intentan hacerle entender al público general el complicado mecanismo de probabilidades que habita en la esencia misma de la lotería- tendrían solo una verdadera razón para alentarte a que dejes que una máquina y no tú elija los números con los que vas a jugar la próxima lotería.

No, no es que en uno u otro caso haya más probabilidades. De nuevo , las probabilidades de cada combinación son las mismas. Sin embargo, lo que sí es notorio es que hay una tendencia humana, como quedó descrito en el libro de Alex Bellos, ‘The Grapes of Math’, de elegir números asociados con fechas significativas de sus vidas, como si al sistema matemático esos particulares sentidos les importara.