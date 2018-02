"Gracias por tu sacrificio sin límites": los dreamers llenan Twitter de mensajes de amor para sus padres

Gaby Pacheco, una de las voces más reconocidas de los dreamers tomó una cámara y aprovechando la festividad de San Valentín dejó un conmovedor mensaje en su Twitter. “Quiero mandarle un mensaje especial a mi mamá y papá, quiero decirles gracias, los amo, gracias por su sacrificio. Y a todos los padres allá afuera gracias por traernos a esta Nación. Sabemos que dejaron todo atrás y que hicieron el gran sacrificio por sus hijos y por eso queremos celebrarlos hoy y cada día y decirles gracias por haberlo hecho. Los amamos y feliz Valentine’s Day”.





A la voz de Pacheco se fueron sumando cientos de otras voces de hijos de inmigrantes que usando el hashtag #ToImmigrantsWithlove llenaron las redes sociales de mensajes en los que reconocían a sus padres y honraban su decisión de venir a este país.



publicidad

“Gracias por sus sacrificios sin fin para que yo pudiera perseguir mis sueños. Gracias por enseñarme la fuerza y darme el coraje para luchar. Ustedes son la razón por la que Estados Unidos es grandioso”, decía por su parte Nezly Silva compartiendo una foto de cuando sus padres eran más jóvenes y llegaron a este país.



To my brave amazing parents, my #OriginalDreamersThank you for your never-ending sacrifices so I could pursue my dreams. Thank you for teaching me strength and giving me the courage to fight. You are why America is great.#ToImmigrantsWithLove @FWD_us pic.twitter.com/FMcIjdGqt5 — Nez (@nezlysilva) 14 de febrero de 2018



"A mi mamá y mi papá: Ustedes viajaron más de 8,731 millas lejos de casa y nunca perdieron su fortaleza, perseverancia y su piso. Nos han enseñado a no perder la esperanza en un mundo que constantemente te dice que lo hagas, a que enfrentemos los retos y enfrentemos la adversidad con una mente abierta. Connecticut no sería lo mismo sin ustedes", se leía en otra carta recogida por el Centro de Refugiados e Inmigrantes de Connecticut.



Today, share your stories of love with CIRI. Let the immigrants in your life know how much they are loved and cherished. #ToImmigrantsWithLove pic.twitter.com/Ym9z4oAazI — CIRI (@CIRICT) 14 de febrero de 2018



Laura Muñoz López, hija de inmigrantes colombianos, se sumaba a la cadena de cartas: "Te apoyo, porque siempre me has apoyado. Sí se puede", mientras que Viridiana Carrizales daba gracias por haber tenido la oprtundiad de tener un mejor futuro y se sumaba al reclamo masivo de que se firme un acto legislativo que proteja a l os más de 800,000 jóvenes indocumentados que entraron al país de manera ilegal cuando eran unos niños y que tras la cancelación de DACA anunciada por el presidente Trump han quedado en un limbo: "A mis valientes y amoroso padres que dejaron todo atrás para que mi hermana y yo pudiéramos tener un mejor futuro. Gracias. #DreamActNow".



.@L_MunozLopez, daughter of Colombian immigrants, is sending a message #ToImmigrantsWithLove! “I’ve got your back because you have always had mine! ¡SI SE PUEDE!” pic.twitter.com/uNaWPU8CMW — CAP Immigration (@CAPimmigration) 14 de febrero de 2018

To my courageous and loving parents who left everything behind so that I and my sisters could have a better future, thank you! #ToImmigrantsWithLove — Viridiana Carrizales #DREAMActNOW (@viricarrizales) 14 de febrero de 2018



Los más pequeños, algunos hijos de campesinos inmigrantes, le hicieron cartas dibujadas a sus padres en donde además de los mensajes de amor se reconocía la importante labor que cumplen dentro del país: "Nosotros los alimentamos" (#wefeedyou) se podía leer en los dibujos





La iniciativa #ToImmigrantsWithlove se realizó por primera vez el año pasado consiguiendo que más de 40 millones de personas se involucraran con el hashtag y que 2,700 cartas digitales fueran dedicadas a los inmigrantes que viven en Estados Unidos.

Pero este año, los mensajes de cariño no fueron solo para aquellos padres que emigraron a los Estados Unidos. Con buzones puestos desde las 11 de la mañana en Duffy Square y Time Square, en Nueva York y una docena colegios y universidades de todo el país sumándose a la iniciativa, se alentó a muchos ciudadanos de a pie a escribirle mensajes de cariño y apoyo a todos aquellos inmigrantes e hijos de inmigrantes que han ayudado a construir Estados Unidos.

Estas manifestaciones aparecen justo dos días antes de que el Senado tome una decisión sobre el futuro de DACA. El pasado 5 de septiembre el presidente Donald Trump puso fin a DACA, pero la decisión de un juez federal reinstauró este beneficio de manera temporal a la espera de un fallo definitivo, que en este caso podría ser de la Corte Suprema si ésta decide aceptar el caso a partir del 16 de febrero.





Vea también: