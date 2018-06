"Un pequeño no debería que tener que decirle adiós a su cómplice de travesuras, a su compañera de juegos, su pequeña hermana. No se supone que sea así. Pero este el mundo difícil en el que vivimos", con estas palabras Matt Sooter compartió una foto que tiene a los internautas de Facebook con el corazón acongojado y que se ha hecho viral.

"Los síntomas de Addy han progresado rápidamente durante el último día y medio. Ayer se despertó en su versión más juguetona. Si bien todavía vemos momentos cortos de nuestra niña, ya no puede comer ni tragar sin dificultad y ahora está durmiendo la mayor parte del tiempo y la hemos ingresado en un hospital. Lo más probable es que no le quede mucho tiempo", explicó el padre, de 29 años, quien después pidió oraciones no solo para la pequeña sino para el propio Jackson. "Él no quería despegarse de su lado, nosotros tampoco queríamos que se separaran". La imagen pronto se hizo viral y más de 6,000 personas han acompañado esta familia en su duelo.