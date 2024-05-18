La semana en video: dolor de las familias de los migrantes muertos en el accidente en Florida y las impresionantes auroras boreales

Video Apagones en el huracán Beryl: por qué el sistema eléctrico de Texas es frágil bajo clima extremo

El trágico accidente en Florida en el que ocho trabajadores migrantes murieron después de que una furgoneta chocara contra el autobús en el que viajaban marcaron la semana.

Además, el momento en que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, fue atacado a disparos también quedó registrado en imágenes.

Y también las postales que dejaron las auroras boreales en Estados Unidos y otras partes del mundo.

Te presentamos estas y otras historias que estuvieron entre los más vistos en Univision Noticias durante la última semana:

1. Habla el hermano de uno de los migrantes muertos tras el accidente de un autobús en Florida

José Ventura es el hermano de uno de los ocho trabajadores agrícolas que fallecieron cuando una camioneta chocó contra el autobús en el que viajaban.

“Yo debía cuidarlo”, dijo entre lágrimas, a la vez que pedía ayuda a las autoridades mexicanas.

Este es su testimonio:

Video “Yo debía cuidarlo”: habla el hermano de uno de los migrantes que murieron tras el choque de un autobús en Florida

2. Los carteles mexicanos ya están en todos los estados de EEUU

La Administración para el Control de Drogas (DEA) advirtió que tanto el Cartel Jalisco Nueva Generación como el de Sinaloa han expandido notablemente su presencia en territorio estadounidense.

Según un informe de la agencia, los carteles han logrado eliminar a su competencia vendiendo drogas más potentes y a menor precio.

En este video te contamos más sobre la presencia del narco mexicano en EEUU:

Video La DEA advierte por primera vez que carteles mexicanos ya están en todos los estados de EEUU

3. El primer ministro de Eslovaquia es atacado a disparos

Otro de los momentos que marcaron la semana fue el ataque contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que conmocionó al país.

El mandatario recibió varios disparos cuando salía de una reunión y tuvo que ser intervenido de urgencia. El sospechoso, un hombre de 71 años, fue detenido.

Las imágenes de este intento de asesinato también quedaron registradas:

Video El momento en que el primer ministro de Eslovaquia es atacado con disparos

4. Las mágicas imágenes de las auroras boreales

Durante el fin de semana, millones de personas no podían hablar de otra cosa… ni mirar a otro lugar que no fuese el cielo.

Inusuales auroras boreales fueron visibles en Europa y el norte de EEUU, causadas por una tormenta geomagnética.

Si no tuviste la fortuna de verlas en vivo, acá te las mostramos:

Video Las impactantes imágenes de las auroras boreales causadas por una tormenta geomagnética

5. El momento en que un rayo cayó sobre un cráter

Pero la naturaleza nos dejó más imágenes increíbles esta semana.

En Guatemala, un rayo impactó directamente sobre el Volcán de Fuego en el momento en que estaba arrojando lava y ceniza.

Aquí puedes disfrutar de este otro espectáculo natural:

Video El impactante momento en el que un rayo cae sobre el cráter de un volcán

6. Boicot contra celebridades en redes sociales

Por último, muchas celebridades fueron noticia, pero en esta ocasión no tiene que ver con sus apariciones sobre la alfombra roja…

Esta semana, algunos personajes famosos estuvieron en el punto de mira por el llamado a bloquear sus perfiles en internet. ¿El motivo? Su silencio ante los ataques de Israel en Gaza.

Entérate en este video de quiénes son las celebridades señaladas: