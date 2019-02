Si todos usamos las redes sociales cabe preguntarse por qué, por ejemplo, ¿hay un hot dog y no una arepa? ¿Por qué no hay gente con discapacidades o parejas multirraciales?

Esa estrechez de posibilidades ha ido cambiando gracias a que cada vez más gente en el mundo no solo usa los emojis sino que se ha dado cuenta de que no son un asunto tan banal como podría pensarse. Esta semana justamente se han revelado los 230 nuevos diseños que ingresarán en la primavera de 2019 a los teléfonos de todo el mundo y entre los anunciados hay uno que represente una importante bebida del sur de Latinoamérica: el mate.



“No es un proceso fácil, tienes que demostrar que ese elemento que propones no es muy local, sino que tiene relevancia universal, que no está relacionado con ningún marca comercial, que no es una moda pasajera, que no se puede leer como otra cosa y, sobre todo, que los internautas lo van a usar”, explica Coelho que tuvo que contar en varias comités y entrevistas cómo e l mate estaba en América antes de la llegada de Colón, cómo se importa a más de 100 países en el mundo y cómo aquellos que lo beben son tan devotos que incluso lo llevan bajo el brazo cuando van de vacaciones o mientras están en una importante reunión.