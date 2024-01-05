Día de Reyes: ¿qué es la Epifanía y qué se celebra el 6 de enero?

Video Miles de hogares hispanos celebran el Día de los Reyes Magos: la tradición se mantiene viva en Estados Unidos

Los cristianos de todo el mundo celebran la fiesta de la Epifanía con desfiles, entrega de regalos y la bendición del agua.

La festividad también se conoce como el Día de los Reyes Magos y en la tradición católica se celebra cada 6 de enero.

Epifanía o Día de Reyes: ¿por qué la fiesta tiene diferentes nombres?

Algunas iglesias cristianas occidentales conocen la fiesta como el Día de los Reyes Magos para conmemorar la visita de tres sabios al niño Jesús y su asombro ante el encuentro.

Se celebra el décimo segundo día tras la Navidad, el 6 de enero en la tradición cristiana occidental, y cierra la temporada navideña.

Las tradiciones orientales lo llaman Teofanía y se centran en el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Los cristianos ortodoxos también lo conocen como el Bautismo de Cristo.

¿Qué significa Epifanía?

La palabra griega 'epiphaneia' significa aparición o manifestación y se refiere a la manifestación de Jesús al mundo, según la Enciclopedia Británica.

¿Cómo es celebrada la Epifanía?

Los católicos en España y otras partes del mundo hispano suelen celebrar el día con desfiles que incluyen carrozas decorativas que llevan a personas vestidas como los reyes bíblicos que llevaron regalos al niño Jesús.

En España tiene mucho arraigo en pueblos y ciudades la celebración el día 5 de enero de la cabalgata de los Reyes Magos, un desfile para el disfrute de los niños.



Los niños tradicionalmente desenvuelven ese día los regalos que en otras partes del mundo entrega Santa Claus el día de Navidad.

Los griegos celebran la Epifanía con ceremonias de bendición de las aguas en todo el país, un rito del cristianismo ortodoxo.

En Bulgaria, algunos observadores se sumergen en ríos y lagos para recuperar crucifijos, en un antiguo ritual que marca la fiesta también conocida como la Aparición de Cristo.

Por tradición, se arroja un crucifijo a las aguas de un lago o río. Se cree que la persona que lo recupere quedará libre de espíritus malignos y gozará de buena salud durante todo el año. Después de sacar la cruz, el sacerdote rocía a los creyentes con agua usando un manojo de albahaca.

¿Cuándo se celebra el Día de Reyes?

Se celebra el décimo segundo día tras el de Navidad. Así que, como en la tradición católica, las iglesias cristianas ortodoxas en Bulgaria, Grecia y Rumania lo celebran la fiesta el 6 de enero.

Pero para las iglesias ortodoxas en Rusia, Serbia y Ucrania que siguen el calendario juliano, la Epifanía se celebra el 19 de enero, ya que su Nochebuena cae el 6 de enero.

¿Cuál es el origen de la Epifanía?