En ese tiempo, ella estuvo cerca de muchos de los más de 300 animales que hay en Gator Country. Pero cuenta en distintos medios que con Tex desarrolló un nexo particular.

"Tex es uno de los que me dejó entrar en su estanque. Él tiene a sus favoritos y me siento honrada de gustarle lo suficiente como para que me dejara entrar y jugar con él cada día", dijo la joven de 21 años al canal Fox News.