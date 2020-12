Cómo hace este niño de 9 años para ganar casi $30 millones en un año

Según Forbes, aunque aún no tiene ni dos cifras en edad y ya es millonario, el niño tiene un sueño: quiere ser 'gamer'. Su padre dijo a la revista que desde ya está aprendiendo sobre códigos para poder además crear videojuegos.

Pero lo que hace Kaji no parece gustarle a todo el mundo. En septiembre de 2019, cuando Kaji tenía 6 años, la organización sin fines de lucro Truth in Advertising introdujo una demanda ante la Comisión Federal de Comercio contra el canal 'Ryan ToysReview'. En ella argumentaban que sus opiniones sobre juguetes podían confundir a los niños, que no tienen la capacidad de discernir entre lo que es publicidad y lo que es contenido orgánico.